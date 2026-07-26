Fiscalía de Tamaulipas confirma la detención de Estrella “N”, implicada en el caso Dafne

Por Roberto Aguilar Grimaldo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de una mujer, por su probable participación en los hechos registrados en la Academia Militarizada Doenitz.

Trascendió que se trata de Estrella “N”, a quien en muchos testimonios se han referido como Estrellita, la persona que presuntamente estaba al cuidado directo de la adolescente Dafne Zapata Quintos, durante su estancia en la academia.

En un comunicado oficial, la Fiscalía indica que su detención fue derivada de los trabajos efectuados como parte de la Carpeta de Investigación por el delito de Feminicidio realizados por la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres.

Los hechos se registraron el pasado 16 de julio de 2026 en una academia militarizada ubicada en el municipio de Ciudad Madero.

Se agrega que, la detenida fue puesta a disposición de un Juez de Control, quien resolverá su situación jurídica conforme a derecho.

Esta madrugada, decenas de personas se manifiestan afuera de las instalaciones del Ministerio Público de Ciudad Madero, en espera de que el operativo policial llegue con las dos personas detenidas durante la noche, Jorge Luis “N”, el director de la Academia; y Estrella “N”, quien trabajaba en dicha institución particular.

Durante varias horas las personas han permanecido en la calle, gritan consignas en contra de los detenidos y portan cartulinas exigiendo justicia para Dafne. Algunos manifestantes también han expresado su apoyo para Danna Yanina “N”, quien se encuentra detenida por el mismo caso, pero a quien mcuha gente considera que se trata de una víctima.