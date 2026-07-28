Amplía cobertura programa de bacheo en Ciudad Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Extiende su cobertura el programa de rehabilitación de pavimento asfáltico en Victoria, la Secretaría de Obras Públicas municipales trabajó intensamente este inicio de semana en el mejoramiento de calles del sur-poniente de la ciudad.

Para mejorar la cinta asfáltica este lunes 27 de julio los trabajos de renivelaciones se realizaron entre las calles 29 y 30 Juárez y se bachearon las transitadas rutas del 34 y 35 Juárez, así como del 38 al 40 Mariano Matamoros, mejorando sustancialmente el rodamiento asfáltico de estos sectores.

Por instrucciones del alcalde Eduardo Gattás Báez la Secretaría de Obras Públicas Municipales ha venido intensificando las acciones e incorporando nuevas cuadrillas y maquinaria en el objetivo de alcanzar mayor cobertura, respondiendo a la principal demanda ciudadana.

El programa de rehabilitación de pavimento no se detiene en la ciudad, incluso durante el período vacacional se trabaja de manera normal y es solo con la presencia de lluvias cuando se marca una pausa en las acciones.