Marco Antonio Vázquez Villanueva

Dafne no merece olvidarse…

Más allá del curso que tomen las investigaciones sobre el caso de Dafne, una vez que se ha detenido a quienes sabrán perfectamente qué ocurrió en su homicidio en una academia presuntamente militarizada de Madero, Tamaulipas, lo que sigue es evitar que se repitan casos similares, más que eso, se debe poner fin a la anarquía que existe en torno a todas las escuelas y cursos de verano que surgen a diestra y siniestra sin que nadie les preste atención.

Porque ha de saber que no solo esta academia militarizada opera para atender a jóvenes y niños, igual existen cursos en albercas, zoológicos e incluso de catecismo, en los que se viven los mismos riesgos porque no se les supervisa.

Nadie sabe, por ejemplo, si el catequista o la catequista está entrenado para atender niños, si es apto para estar cerca de ellos sin que corran riesgos.

Lo mismo ocurre con los cursos de verano en albercas, los de regularización escolar, los de primeros auxilios, entre muchos más.

Es urgente, en ese sentido, que a los legisladores de México se les quite la flojera y se pongan a trabajar en la creación de una ley general que haga responsable a una institución de regular estos cursos que surgen durante el verano, la creación de una institución que coordine las labores de Protección Civil para revisar que las instalaciones sean seguras y que, posteriormente, trabaje con las secretarías de Educación y de Salud para revisar los perfiles de quienes estarán al frente de ellos.

Vaya, pues, se trata de no encontrarnos con otro loquito que crea que devolviendo una cuota se resuelve un asesinato o la indignación que este provoca, también se busca evitar que los niños o jóvenes caigan en manos de personas que no son sanas y abusen de ellos en cualquier aspecto de su dignidad o bienestar.

Existe la certeza de que estos cursos deben permanecer, son más que necesarios para enseñar a los niños temas específicos, ya sea acercarlos a Dios o a nuestra naturaleza, disciplinarlos o adiestrarlos en tareas de primeros auxilios o supervivencia en casa, aprender a planchar una camisa, lavar la ropa, limpiar los baños o cambiar una llanta, hasta para el fútbol o los otros deportes. Por tanto, la propuesta de una Ley Dafne tiene que ser lo menos costosa posible para quienes se aventuren a registrarse como prestadores de estos servicios, de tal forma que no se golpeen las finanzas de los padres que son quienes finalmente los pagan.

La propuesta de una Ley Dafne surgió desde la sociedad civil, después un diputado que pretende reflectores la retomó con la perversa intención de hacerse notar, y no está mal; solo resulta penoso y triste que alguien de ese nivel tenga que esperar una muerte, una tragedia, para actuar en consecuencia, que se porte peor que un buitre.

Por lo demás, luego de tantos tumbos e incluso declaraciones sin sentido o confusas desde la Fiscalía y otras dependencias, hay que reconocer que, por fin, en el tema de justicia se avanza y se ha detenido a casi todos los presuntos implicados en el caso, dirá que es lamentable que esto ocurra cuando el asunto lleva ya una semana como escándalo nacional, pero la confianza es que la tardanza obedezca a la necesidad de una buena integración de la carpeta de investigación y que, en consecuencia, se actúe conforme a derecho para que la sociedad y la ajusticiada sepan que se trabaja conforme a derecho.

Desde luego, hacemos votos para que los culpables paguen, que sus sanciones sean con todo el peso de la ley si se acredita su participación, porque la vida de una niña de 13 años es muy importante y porque la acción de la justicia debe ser ejemplar para evitar que se repita un caso similar.

Conclusión, Dafne no merece ser olvidada, su desgracia tiene que convertirse en un punto de partida para que, por fin, se perfeccionen las normas que rijan la operación de estos centros de atención para niños durante el verano que, le decía, es deseable sigan funcionando e, incluso, que se abran más opciones para que cualquier niño o joven interesado en un deporte, una religión o cualquier otra actividad, así como los padres interesados en prepararlos para ser funcionales en la vida adulta, no tengan obstáculos para acceder a ellos, obvio, ahora se trata de que tengan garantías mínimas de que serán atendidos con dignidad, en un entorno sano y de manera profesional, lo que les permitirá garantizar regresar a casa con más conocimientos y mejor preparados…

DESARROLLA ALUMNA DE LA UAT BIOPESTICIDA QUE ELIMINA PLAGAS AGRÍCOLAS… La investigadora de posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Aracely Martínez Bautista, creó “CempaNeem”, una innovadora alternativa ecológica para el campo que actúa, simultáneamente, como insecticida y fungicida en cultivos de tomate, ayudando, además, a la reducción del uso de agroquímicos.

La estudiante de doctorado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) desarrolló este biopesticida botánico líquido de alta eficiencia a partir de la combinación de extractos de flor de cempasúchil (Tagetes erecta) y frutos del árbol de neem (Azadirachta indica).

Este proyecto se alinea con el impulso que el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, ha dado a la investigación científica, promoviendo que la generación de conocimiento en las aulas y laboratorios se traduzca en soluciones reales, sostenibles y con un alto sentido social para el entorno agropecuario de Tamaulipas.

Durante las evaluaciones científicas, CempaNeem demostró resultados entre el 80 % y el 100 % de mortalidad en la mosca blanca (Bemisia tabaci), logrando inhibir en más del 50 % el crecimiento del hongo Fusarium spp., dos de las plagas más agresivas que afectan la producción agrícola, particularmente al cultivo de hortalizas.

Bajo la asesoría del Dr. Eduardo Osorio Hernández, el enfoque de la investigación responde a la demanda mundial de alimentos libres de químicos nocivos. Al estar elaborado con plantas endémicas y de fácil producción, el biopesticida aprovecha compuestos fitoquímicos naturales que atacan a las plagas por contacto y repelencia sin contaminar el agua ni el suelo, y, debido a su complejidad orgánica, evita que los insectos generen resistencia.

Tras superar con éxito las evaluaciones a nivel in vitro, la investigadora aplicó el producto directamente en plantas de tomate dentro de invernaderos, confirmando su viabilidad y efectividad. Actualmente, los resultados de este trabajo científico están siendo enviados a revistas indexadas para su publicación y forman parte de la tesis doctoral de la estudiante.

Por su rigor metodológico y aportación ecológica, el proyecto “CempaNeem” obtuvo con orgullo el segundo lugar en la categoría de “Posgrado”, en la etapa regional de ExpoCiencias Tamaulipas 2026. Con estos resultados, la UAT reafirma la calidad y el talento de sus investigadores en la búsqueda de un futuro más sustentable.

IMPULSA SEDENER ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ESTABILIDAD DEL MERCADO DE LOS PETROLÍFEROS EN TAMAULIPAS… El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Energético impulsa el Acuerdo de Coordinación y Colaboración para el Fortalecimiento de la Seguridad Energética, la Simplificación Administrativa y la Estabilidad del Mercado de Petrolíferos en el Estado de Tamaulipas, en el marco de una estrategia que fortalezca la suficiencia, soberanía y justicia energética.

El acceso a combustibles constituye un elemento estratégico para el desarrollo económico, de la industria, la movilidad, los mercados productivos y el bienestar de la población, por lo que es de interés público promover acciones coordinadas entre los niveles de gobierno y los actores principales del mercado de los petrolíferos, para que se garantice un suministro continuo de combustibles en la entidad.

El secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, indicó que es de interés público promover acciones coordinadas que fortalezcan la eficiencia institucional y contribuyan a un mercado de combustibles estable y competitivo, de ahí se reconoce que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y los actores del sector energético constituye un mecanismo eficaz para identificar oportunidades de mejora administrativa y reducir cargas regulatorias

Para exponer este acuerdo a sus principales actores, el secretario, Walter Ángel, realizó visitas de trabajo en la zona conurbada del sur del estado; Altamira, Ciudad Madero y Tampico, para conocer de cerca las inquietudes de los empresarios gasolineros y prácticas que se enfrentan en cada municipio, para así retomar opiniones y mejores prácticas para la consolidación del Acuerdo.

A través de este Acuerdo se busca la prevención de prácticas que afecten el mercado y la generación de condiciones que beneficien a la población garantizando un suministro continúo y la estabilidad de los precios de los petrolíferos a fin de proteger la economía, fortalecer la suficiencia energética y evitar impactos inflacionarios en los bienes de consumo básico en favor de las y los tamaulipecos.

Mantiene gobierno de Victoria asistencia social… El alcalde Lalo Gattás hizo una entrega más de apoyos a la ciudadanía como parte de las acciones del Gobierno Municipal para atender y resolver peticiones de las familias victorenses.

En su despacho, recibió a habitantes de distintas colonias que recibieron el beneficio de tinacos, sillas y material para vivienda solicitadas a través del área de Participación Ciudadana y jornadas de Día del Pueblo.

Gattás Báez destacó que la entrega de apoyos es permanente y se realiza con transparencia, sin intermediarios y dando prioridad a adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación vulnerable.

El gobierno de Victoria mantiene la atención a la ciudadanía en las oficinas de Bienestar Social y audiencias públicas para solicitar apoyo o información de programas asistenciales.

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