Ciudad Victoria: Albercas del CEDIF 2 y CEDIF 3, una opción de sana convivencia durante estas vacaciones de Verano

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Como una alternativa de recreación y convivencia familiar durante el periodo vacacional, las albercas del CEDIF 2 y CEDIF 3, ubicadas en la colonia Enrique Cárdenas y en el fraccionamiento Las Flores, respectivamente, reciben a niñas, niños y familias victorenses en un ambiente seguro y adecuado para su esparcimiento.

Con el propósito de constatar el buen funcionamiento de las instalaciones, la presidenta del Sistema DIF Victoria, Sra. Lucy de Gattás, y el presidente municipal, Eduardo Gattás Báez, realizaron un recorrido de supervisión, verificando que los espacios cuenten con las condiciones necesarias para brindar seguridad y diversión a las y los visitantes.

“Es muy importante seguir las recomendaciones básicas de salud, cuidado personal y seguridad para prevenir cualquier incidente durante su estancia. Además, contamos con chalecos salvavidas y flotadores para uso de los visitantes”, puntualizó la presidenta del DIF Victoria, Sra. Lucy de Gattás.

Asimismo, destacó que el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Victoria continúan ofreciendo espacios recreativos para las familias que permanecerán en la ciudad durante estas vacaciones.

“Queremos que las familias disfruten de estos espacios, convivan y pasen momentos agradables, pero también que lo hagan con responsabilidad, cuidándose y haciendo buen uso de las instalaciones, las cuales permanecerán abiertas durante el presente periodo vacacional”, expresó.

Las albercas brindan servicio de martes a domingo, en un horario de 10:00 a 19:00 horas. Los lunes permanecen cerradas por labores de mantenimiento.

El costo de acceso es de $40 pesos para personas adultas y $30 pesos para niñas y niños.

La presidenta del DIF Victoria informó que el CEDIF 2 cuenta además con área de asadores, para que las familias puedan preparar alimentos y disfrutar de una agradable convivencia durante su visita.