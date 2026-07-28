Encaran a Javier May en un vuelo; lo cuestionan por viajar en primera clase

AGENCIAS

El Gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez fue encarado por la excandidata del PAN a la gubernatura, Lorena Beaurregard de los Santos cuando viajaba en un vuelo en primera clase, cuestionando su austeridad republicana.

El mandatario tabasqueño viajaba de regreso de la Ciudad de México a Villahermosa, después de sostener una reunión con Carlos Torres Rosas, Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, cuando la también ex priista Lorena Beaurregard lo grabó y le reclamó porque viajaba en zona del vuelo.

“Miren ustedes al demócrata gobernador Javier May, el pueblo en crisis y este sonriente en primera clase, los tabasqueños en una crisis económica, desempleo brutal, no hay medicina, no hay seguridad y él en primera clase”, se escucha en el video que ella misma posteó en sus redes sociales.

¿Por qué viajas en primera clase si tú eres un demócrata?, cuestionó Beaurregard, a lo que Javier May Rodríguez respondió que le habían dado un ascenso.

En el video de un minuto con 27 segundos, ella lo acusó de ser parte del “narco gobierno de Morena” y vino la respuesta del gobernador. “No, los narcogobiernos son ustedes, son las narcas, no, rateros, ladrones, ladrones, ustedes son. Eres una hipócrita”.

La grabación la termina la excandidata a la gubernatura del PAN, cuando personal de la aerolínea le pide que deje de grabar.