Investigadores y estudiantes de la UAT crean innovador sistema de IA para recursos humanos

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

En un destacado esfuerzo científico y tecnológico, estudiantes e investigadores de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) han desarrollado una herramienta con inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural para clasificar y priorizar reportes de recursos humanos.

El proyecto denominado “IA Predictiva RRHH”” fue desarrollado por Juan Jesús Ibarra Loredo y Ricardo Axel Contreras Morales, estudiantes de la Facultad de Ingeniería Tampico, bajo la guía del profesor e investigador Juan Carlos Hernández Marín.

Al respecto, el equipo de trabajo expresó su agradecimiento por el acompañamiento brindado tanto por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, como por las autoridades de su facultad para poder concretar esta propuesta tecnológica.

Este sistema resuelve, de manera sistemática, la latencia operativa, los sesgos cognitivos y la omisión de incidentes críticos que comúnmente afectan a las áreas de gestión de capital humano al procesar grandes volúmenes de texto no estructurado procedentes de encuestas de clima laboral y buzones de sugerencias.

La importancia de esta aplicación radica en su capacidad para transformar la gestión organizacional, al analizar e interpretar reportes de manera automatizada, clasificando mensajes en seis categorías emocionales (alarma, incertidumbre, frustración, duda, satisfacción y neutralidad) y evaluando la intensidad y urgencia de cada caso en una escala del 1 al 5.

Esta priorización automatizada permite que incidentes de extrema gravedad sean detectados inmediatamente y no se pierdan bajo trámites rutinarios, mitigando riesgos legales y acelerando los tiempos de respuesta institucional o corporativa.

La relevancia de este proyecto radica en que logra automatizar una tarea que antes tomaba días o semanas, con un impresionante 99.3 % de precisión tras ser probado con miles de mensajes reales.

Además de su enorme utilidad en el ámbito laboral y de recursos humanos, los investigadores universitarios planean adaptar esta tecnología para analizar las redes sociales y ayudar a las instituciones a tomar mejores decisiones basadas en lo que la gente expresa.

Como testimonio de su calidad técnica, pertinencia social e impacto innovador frente a rigurosos competidores, este proyecto desarrollado por talento de la UAT obtuvo el segundo lugar en el área de Ingenierías, Categoría Superior, durante la Feria de Ciencias e Ingenierías de Tamaulipas (FECIT) 2026.