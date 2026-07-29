No para el bacheo en Victoria; amplía su cobertura con mayor inversión y equipamiento

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El programa de conservación de vialidades en Ciudad Victoria continúa avanzando sin interrupciones y amplía su cobertura gracias al fortalecimiento del equipamiento y al incremento de la inversión destinada a la rehabilitación de calles y avenidas.

Con la autorización de una inversión de 12 millones de pesos, el alcalde Eduardo Gattás Báez impulsa el proyecto de rehabilitación de asfalto, el cual contempla la adquisición de dos equipos de bacheo, un mayor volumen de carpeta asfáltica y el reforzamiento de las cuadrillas encargadas de atender las vialidades con mayor demanda.

Como parte del seguimiento permanente a estas acciones, el presidente municipal supervisó este día los trabajos que se realizan sobre la calle Nicolás Bravo, en el tramo comprendido del 8 al 17 de la zona centro.

Las labores se desarrollan de manera prioritaria en las rutas del transporte público, rutas educativas y rutas de la salud, con el propósito de mejorar la movilidad y ofrecer vialidades más seguras para la ciudadanía.

El secretario de Obras Públicas del Municipio, Eusebio Alfaro Reyna, informó que, por instrucciones del alcalde Eduardo Gattás Báez, las cuadrillas mantienen un ritmo permanente de trabajo y redoblan esfuerzos durante el periodo vacacional, aprovechando la disminución del flujo vehicular.

En el marco de este programa, próximamente se incorporará el apoyo gestionado por el alcalde ante instancias federales en la Ciudad de México, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y avanzar hacia la meta de rehabilitar el 70 por ciento de las vialidades contempladas en este esquema.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera permanente para mejorar la infraestructura vial y brindar a las familias victorenses calles más seguras y en mejores condiciones.