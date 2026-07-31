Rehabilitan pavimentos 3 cuadrillas de obras públicas en Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- La Secretaría de Obras Públicas Municipales continúa con la rehabilitación de la carpeta asfáltica en la calle Benito Juárez, vialidad del primer cuadro de la ciudad que registra diariamente uno de los flujos vehiculares más importantes de la capital.

Los trabajos se realizan a partir de la calle Francisco I. Madero avenida 17 a Venustiano Carranza calle 22, en total son rehabilitados más de 3,427 M2 de pavimento dañado en un perímetro de cinco cuadras con un beneficio directo para 6,950 vecinos de este sector.

Los trabajos forman parte del programa de rehabilitación de pavimentos que impulsa en Victoria el Gobierno de Eduardo Gattás Báez donde son restauradas, reparadas y mejoradas superficies deterioradas por el uso y las condiciones climatológicas.

En forma simultánea la Secretaría de Obras Públicas realiza trabajos de bacheo sobre la calle Juárez del 28 al 30 en el sector que comprende las colonias América de Juárez y Héroe de Nacozari, esto entre las calles alcatraz, Pofr. Javier Saldívar y calle Rosas.