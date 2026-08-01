Correcaminos le pega al campeón 3-1

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.- Con una espectacular remontada al final del partido, Correcaminos derrotó 3 a 1 al campeón de la Liga de Expansión, Tepatitlán.

Las acciones se desarrollaron con un primer tiempo equilibrado en cuanto a las jugadas frente al marco por ambos bandos, lo que permitió vistosas intervenciones por parte de los arqueros Edson Reséndez del cuadro local y también Alain Estrada por la visita.

Mientras que el equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas intentaba con el balón a ras de suelo elaborar la jugada que le permitiera abrir el cerrojo alteño, la visita fue mas peligrosa a balón parado buscando capitalizar la táctica fija.

Y fue justamente un tiro libre lo que le permitió a Tepa irse al frente, en tiempo cumplido, con un golazo de Edson Arévalo, que venció la muralla impuesta por Edson Reséndez, al minuto 45.

En la rsegunda parte, Gabriel Pereyra realizó los ajustes necesarios en tiempo y forma, primero refrescando piernas con ingresos de Joaquín Estopier, Juan Cantú y “La Cobra” Mendoza, además del sacrificio constante y que nunca bajaron los brazos en la búsqueda del gol de la igualada.

Fue así como al minuto ’83 como Bryan Mendoza logró la igualada en una jugada individual que hizo mecer las redes defendidas por Estrada.

“La Cobra” aún traía veneno en sus botines y asistió en jugada dentro del área para que a segundo poste llegara certero al remate el zaguero Alan Ruiz y hacer estallar las casi cinco mil gargantas en el Marte R. Gómez.

Al minuto 90 el victorense Juan Cantú retrasó el esférico para que Bryan Mendoza de nueva cuenta se hiciera presente y le pusiera broche de oro a la noche con un golazo desde media distancia que se fue a clavar al ángulo superior derecho de Estrada.

De esta forma los naranjas se quedaron con los 3 puntos en la bolsa, para sumar 4 unidades y alistarse para su próximo compromiso, el jueves cuando visite a Leones Negros en actividad de la Jornada 3.