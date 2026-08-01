Mamá de Dafne asegura que faltan más detenciones por el feminicidio de su hija; “no descansaré hasta que todos los culpables caigan”, dice

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Con tres personas vinculadas a proceso por el delito de feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos, en las últimas horas su madre Alejandra Quintos ha seguido alzando la voz exigiendo justicia: “Faltan más, y no voy a descansar hasta que todos los culpables caigan”.

A través de su cuenta de Facebook, la señora Alejandra ha compartido su firme postura, incluyendo una serie de entrevistas con medios nacionales y digitales, en las cuales insiste en que no descansará hasta que todos los responsables de la muerte de su hija en la Academia Militarizada estén en prisión y haya una condena.

En entrevista con el periodista Salvador García Soto, la señora Alejandra Quintos afirmó que falta mucho en el proceso, que hay muchos implicados y faltan muchas piezas en el rompecabezas; “solamente están unas cuantas, pero no voy a parar hasta tenerlas todas. Voy a llegar hasta las últimas instancias”.

Agregó que “me arrebataron a lo que más quería y yo voy a ir por cada uno de ellos y yo no tengo miedo, sea Fiscalía, sea Gobierno Federal, sea Gobierno del Estado, todos los que estén implicados, está la carpeta de investigación y hay muchos medios de prueba”, reiteró.

También cuestionó la operatividad de todas las academias con adiestramiento de tipo militar: “¿Cómo van a estar operando estas escuelas por toda la República Mexicana por más de 30 años sin una supervisión? ¿Cómo que el gobierno nunca se dio cuenta, cuántos sexenios? ¿Cuántas muertes, cuántas torturas, cuántas vejaciones, violaciones, cuántas novatadas, y nunca escucharon a nadie? ¿De verdad tan ciegos, tan sordos?”.

En declaraciones en otras entrevistas que ofreció en las últimas horas, Quintos insistió en que tampoco confía en nadie, y que no descansará hasta que caiga el último de los implicados en el feminicidio de su hija Dafne.

“Hasta que se acabe el proceso y dicten sentencia, ahorita están en proceso de vinculación; ellos tienen el uso de la voz y pueden decir lo que pasó: ¿quiénes, cómo, cuándo, qué hicieron? ¿Quién la amarró, quién la pateó, quién la dejó sin comida, quién la sumergió?”, añadió.

Aseguró que la lucha no va a acabar aquí: “Caiga quien caiga, hasta donde tope voy a llegar, hasta las últimas instancias; esto no me deja satisfecha. Yo, como madre, no voy a descansar hasta que todos los culpables caigan”.

Y agregó: “Esto va a ser hasta donde tope y van a caer todos, y cuando digo todos, son todos”.