Ciudad Victoria: Bacheo en la Miguel Alemán

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Continuan los trabajos de bacheo en el 36 y 37 Juárez en la colonia Miguel Alemán, el Gobierno Municipal de Victoria recupera para este sector las superficies de rodamiento en vialidades de colonias que conectan con boulevares y avenidas de importante flujo vehicular.

Es un circuito en el que trabaja la Secretaría de Obras Públicas Municipales en esta transitada avenida (calle Juárez) para devolverle la seguridad al paso de vehículos y peatones.

Las acciones del programa para mejorar las calles de Victoria se complementan con el rastreo, nivelación y tendido de material reciclado en superficies que no cuentan con pavimento asfáltico y que requieren atención inmediata.

Actualmente estas acciones se desarrollan en la calle Lancheros, entre Palma Real y calle Del Sol en la colonia El Palmar, también son atendidos caminos de acceso y calles de la colonia Lucio Blanco.