Ciudad Victoria: Agiliza camión-pluma trabajos en el cambio de luminarias

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Eficiencia y seguridad para el personal operativo garantiza el camión-pluma al realizar el cambio y mantenimiento de luminarias del alumbrado público, la moderna unidad recién incorporada por el alcalde Eduardo Gattás Báez agilizó los trabajos en la colonia Azteca.

La pluma es un vehículo esencial que permite al personal del área de alumbrado público realizar maniobras exactas ayudando a bajar tiempos de respuesta en atención a reportes de lámparas dañadas y que permite proteger al trabajador de caídas o descargas eléctricas.

Uno de los grandes proyectos que ocupan al Gobierno de Lalo Gattás es alumbrar a Victoria al cien por ciento, es una meta en la que trabaja todos los días la Secretaría de Servicios públicos y con la incorporación del nuevo camión-pluma las acciones están a la altura del reto.

En la colonia Azteca el alcalde supervisó el cambio de luminarias tipo LED, lámparas modernas de las 5 mil que se instalarán en la capital este año generando ahorros, y mayor funcionalidad para la población.