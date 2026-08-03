Llega más inversión a Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Gracias al buen plan de seguridad con el que cuenta actualmente Victoria, continúa reflejándose la inversión empresarial. El alcalde Eduardo Gattás Báez participó en la inauguración de la primer sucursal de SIMILANDIA en el estado, de la cadena Farmacias Similares, al norte de la capital.

En el corte inaugural, junto a la presidenta del Sistema DIF Victoria, Sra. Lucy de Gattás; representantes de CANACO y de la cadena líder en la venta de medicamentos genéricos y productos para la salud, el alcalde de Victoria aseveró que esta reinversión habla muy bien de las condiciones de seguridad que prevalecen en la capital.

“Somos una ciudad atractiva donde se garantiza la inversión a los capitales y, como muestra, el año pasado se aplicaron 1,200 millones de pesos gracias a la confianza que le tienen a Victoria. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana la ubica entre las 36 ciudades más seguras del país”.

En el acto oficial, Gattás Báez reconoció y agradeció al Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, por la conformación del puerto seco, un proyecto que cambiará el rumbo de la capital; traerá inversión y diversificación de empleos, también marcará un antes y un después para Victoria.