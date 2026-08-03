Prepara la UAT el arranque del ciclo escolar Otoño 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

En el marco del retorno a las actividades administrativas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el rector Dámaso Anaya Alvarado reafirmó el compromiso de consolidar una transformación histórica en la máxima casa de estudios, proyectando un incremento sustancial en la matrícula para superar los 42 mil alumnos registrados el ciclo anterior y alcanzar la meta de 45 mil estudiantes en las aulas universitarias.

En entrevista con medios informativos en esta capital, el rector de la UAT destacó que, previo al arranque del ciclo escolar universitario Otoño 2026, realizará recorridos de supervisión en los diferentes campus de la entidad. Subrayó como prioridad garantizar instalaciones de primer nivel, con espacios dignos, funcionales y equipados con tecnología de vanguardia para el aprendizaje.

“Iniciamos actividades en el área administrativa y realizaremos recorridos para verificar las condiciones de las aulas. Nuestro objetivo es que, en 15 días, al arrancar las clases, los jóvenes cuenten con instalaciones perfectamente acondicionadas y sin ningún desperfecto que interfiera en su proceso educativo”, afirmó.

En este sentido, destacó que se han integrado herramientas tecnológicas de última generación, como pantallas digitales en los salones; así como la consolidación de carreras de vanguardia iniciadas durante su gestión, entre las que destacan las ingenierías en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos.

Aseguró que, gracias al respaldo y capacidad de un cuerpo docente integrado por cerca de 2 700 catedráticos, la UAT se encuentra completamente lista y fortalecida para atender la demanda estudiantil.

En materia de infraestructura de nivel medio superior y superior, el rector mencionó como logros recientes las obras que albergarán la nueva Preparatoria General de Tampico para abrir más oportunidades a la juventud tamaulipeca.

De acuerdo con el calendario de la UAT, a partir de este 3 de agosto está disponible la publicación de los Resultados de Admisión 2026-3 a través de los portales oficiales de Servicios Escolares y Aspirantes; asimismo, el proceso de inscripciones y reinscripciones estará abierto del 3 al 14 de agosto; la recepción de solicitudes de becas del 10 al 21 de agosto y el inicio oficial de clases se ha programado para el próximo 17 de agosto.