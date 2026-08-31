Atrapan a 2 asaltantes de banco, tras despliegue policial

Redacción Infonorte

Tampico.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que elementos de la Policía de Investigación detuvieron a Israel Javier “N” y Juan Pablo “N”, por su probable participación en el delito de robo a institución bancaria con violencia, en Tampico.

La intervención se originó tras recibirse un reporte al C5 sobre un ilícito registrado la mañana de este día en una sucursal bancaria ubicada en la avenida Miguel Hidalgo, en la colonia La Florida, de Tampico, donde dos personas, presuntamente armadas, ingresaron al establecimiento para apoderarse de dinero en efectivo y posteriormente darse a la fuga a bordo de una motocicleta.

Derivado de las acciones de investigación, el despliegue operativo en campo y el procesamiento del lugar por parte de personal pericial y agentes investigadores, se logró la localización y detención de los imputados, a quienes les fueron asegurados indicios presuntamente relacionados con los hechos.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, autoridad que llevará a cabo las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica conforme a derecho.