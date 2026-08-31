Coloca Américo primera piedra del Museo Interpretativo de la Tortuga Lora

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Soto la Marina, Tamaulipas.- Con el propósito de tener un espacio en donde se difunda la riqueza natural de esta región, que contribuya a fortalecer el desarrollo turístico y reconocer a la tortuga lora como una especie emblemática de la costa tamaulipeca, el gobernador Américo Villarreal Anaya colocó la primera piedra para la edificación del Museo Interpretativo de la Tortuga Lora, en el que se invertirán alrededor de 49 millones de pesos.

La primera etapa de este nuevo recinto, que se ubicará a tan solo 200 metros de la playa del poblado La Pesca, contempla un conjunto de obras de poco más de 9,000 metros cuadrados, con áreas de exhibición y divulgación para el público, espacios de servicio para las y los visitantes y un área dedicada a la rehabilitación de tortugas, además de criterios de accesibilidad y de manejo responsable del agua y la energía.

En su mensaje, el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que con estas acciones el Gobierno del Estado refrenda su compromiso para el cuidado de los recursos naturales, que son la fuente para poder contar con recursos sustentables que le den viabilidad y crecimiento a nuestra sociedad y a las futuras generaciones.

Destacó que Tamaulipas se ha distinguido por la protección a la tortuga lora y su acción ha podido favorecer que se vuelva a restablecer y se vaya poblando nuevamente de esta importante especie en este ciclo de cuidado del medioambiente.

“Es un placer estar aquí hoy con ustedes y dar fe de que iniciamos esta obra y ya no nos vamos a parar, ingeniero Cepeda, hasta que vengamos aquí con ustedes, en el segundo semestre del 2027 y con la presidenta Glynnis, que tanto está pendiente del impulso de este gran municipio, para venir a cortar el listón y venir a disfrutar de estas instalaciones”, expresó.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, explicó que la primera etapa de este museo comprende todos los trabajos preliminares, cimentaciones y superestructura, preparando el terreno y los cimientos para levantar el cuerpo del edificio.

“Estas acciones brindarán un espacio para que las y los niños de Soto La Marina conozcan de cerca una especie que anida en su propia costa. A las y los visitantes de esta hermosa playa les daremos una razón más para quedarse un día más y a las familias que viven del turismo, va a ser un atractivo abierto todo el año”, mencionó.

Karl Heinz Becker, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, aseguró que esta obra representa la historia de todo lo que se ha trabajado en la recuperación y protección de la tortuga lora y destacó que al día de hoy se han reportado hasta 20 mil nidos de esta especie.

“Entonces la tendencia va hacia arriba y este museo va a poder representar eso, el honor de quienes lo estuvieron trabajando y el parteaguas de dónde vamos a redoblar esfuerzos para las siguientes generaciones”, mencionó.

Al agradecer el apoyo del gobernador por las diversas obras que se realizan en Soto La Marina, la presidenta municipal, Glynnis Georgina Jiménez Vázquez, dio a conocer que del 11 de junio a la fecha la playa La Pesca ha recibido más de 350,000 turistas, cifra que sin lugar a dudas se incrementará con este nuevo espacio.

“Muchas gracias por la inversión que está haciendo en la playa más bonita de Tamaulipas, no se va a arrepentir”, mencionó.

Antes de encabezar este evento, el gobernador presidió los trabajos de la Mesa de Paz que se realizó en las instalaciones del Sector Naval La Pesca con los representantes de las distintas instituciones de seguridad.