La UAT mantendrá ritmo de crecimiento e innovación en todo Tamaulipas: Dámaso Anaya

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con el firme compromiso de garantizar una educación de excelencia y ampliar las oportunidades de desarrollo para la juventud tamaulipeca, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, consolida un plan de fortalecimiento a la infraestructura universitaria que responde al crecimiento académico de la institución.

En entrevista, durante la ceremonia de honores a la bandera de este lunes, encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, en el poblado La Pesca, de Soto la Marina, el rector enfatizó que la prioridad absoluta de su gestión es asegurar que el estudiantado cuente con instalaciones de vanguardia.

Detalló que el objetivo es que las escuelas y facultades cuenten con espacios equipados con alta tecnología, laboratorios especializados, aulas funcionales y áreas dignas que respondan con eficiencia a la creciente demanda educativa en la entidad.

Como parte de este dinamismo institucional, la UAT realiza inversiones estratégicas en equipamiento, mantenimiento integral y edificación de nuevos espacios en sedes clave, entre los que destacan los proyectos en desarrollo en el municipio de Nuevo Laredo y la apertura de nuevas instalaciones en el Campus Tampico.

Anaya Alvarado indicó que una de las metas principales para el próximo año es mantener este ritmo de crecimiento, asegurando entornos inclusivos, de mayor cobertura y con vanguardia científica que impulsen el pleno desarrollo de la comunidad universitaria.

Paralelamente al crecimiento en infraestructura, recalcó que se impulsa una visión institucional orientada al desarrollo regional, y que, en ese sentido, se han acrecentado los lazos de cooperación con los sectores productivos, así como con organismos locales, estatales y nacionales.

Añadió que esta sinergia busca colocar el potencial científico y la capacidad técnica de la institución al servicio de las necesidades de la región.

Concluyó que, bajo esta directriz, la UAT mantiene un trabajo cercano con diversos rubros estratégicos, impulsando proyectos académicos, investigación aplicada y servicio social que consolidan su perfil humanista y proyectan su impacto hacia la competitividad global.