Marchan colectivos en Tamaulipas; “Basta de solapar la impunidad”, piden en la protesta

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- “Desde el año 2023 hay muchos restos humanos que aún no han sido procesados por falta de personal y falta de presupuesto”, se lamentó Edith González Treviño, a nombre del colectivo Amor por los Desaparecidos de Tamaulipas.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, integrantes de varios colectivos realizaron una marcha en esta capital, hasta llegar a la Casa Tamaulipas.

Frente a ese lugar se instalaron en un plantón, con el cierre de la vialidad de sur a norte de la avenida Tamaulipas, también conocida como calle 8.

“Basta de solapar la impunidad”, se leía en una gigantesca manta, al frente de los manifestantes. En otra manta el mensaje era el siguiente: “Yo no busco a culpables, busco a mi hijo”.

Entre las principales demandas, González se refirió a mayor presupuesto para las labores de búsqueda y para la identificación de personas desaparecidas, así como el fortalecimiento a las fiscalías y a la Comisión Estatal de Búsqueda.

“Si no tienen el presupuesto que debe de ser, amplio, para la necesidad que se requiere, pues difícilmente van a poder hacer frente a lo que estamos viviendo. La Fiscalía se está haciendo chiquita ante la ola de inseguridad”, expresó.

Edith González aseguró que han encontrado cada vez más sitios de exterminio, “y si nos hemos encontrado muchísimos lugares donde hay cientos de fragmentos de óseos humanos, y solamente la Fiscalía los guarda en Semefo. Aquí lo que exigimos es que también la Fiscalía tiene que ampliarse, tiene que crecer, para que pueda hacer frente y tenga la capacidad de reintegrarlos a casa. Porque no se trata nada más de encontrarlos, se trata de reintegrarlos a casa con dignidad, y eso es lo que venimos exigiendo todo este tiempo”.

Dijo que desde el 2023, en municipios fronterizos como Matamoros, Río Bravo, Reynosa, y Valle Hermoso, son lugares donde han detectado fragmentos de óseos humanos, “y los restos todavía están ahí, por falta de personal, por falta de presupuesto, por falta de recursos”.

Los colectivos exigieron ser atendidos por el gobernador Américo Villarreal Anaya, solicitándole una fecha concreta del día en que los pueda atender, “somos varios colectivos que estamos reunidos y exigiendo respuestas”.

Por la tarde estaba programada otra marcha en la zona sur de la entidad, para conmemorar Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.