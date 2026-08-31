Refuerza Municipio pavimentación y rehabilitación de calles en Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El gobierno de Victoria que preside el alcalde Lalo Gattás dio inicio a dos obras más de pavimentación que mejorarán la conectividad vial y plusvalía de vivienda para 15 mil habitantes de las colonias José López Portillo y Tecnológico.

Con estas acciones y el intenso plan de bacheo que mantiene a través del programa de Conservación de Vialidades, la administración municipal avanza en el compromiso de recuperar espacios urbanos y brindar infraestructura digna a las familias victorenses.

“Seguimos pavimentando Victoria, cada calle nueva es más seguridad, bienestar y oportunidades para las familias” dijo el alcalde Victoria al anunciar dos pavimentaciones más en proceso en las colonias Mariano Matamoros y fraccionamiento México.

La obra en la José López Portillo, contempla 3,489 metros cuadrados en la calle Nueva Ciudad Guerrero, entre División del Golfo y Zeferino; en tanto que la colonia Tecnológico 1,495 m2 en la calle Juan Kepleer, entre Avenida Tecnológico y Thomas Alba.

En cuanto al programa de bacheo, en la cuarta semana de agosto cuadrillas de la Secretaría de Obras Públicas rehabilitaron 1,500 m2 en calles de las colonias Mainero, Ampliación Libertad, Héroe de Nacozari, zona centro y fraccionamientos Rincón de las Montañas y Huertas San Javier.