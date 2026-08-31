Tras Cabalgata por la Unidad en Tamaulipas, UAT y UGRT firman convenio estratégico para el desarrollo pecuario del estado

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Teniendo como testigo de honor al gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, firmó un convenio con el presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), José Ramón Guerrero Gamboa, en el que se fijan las bases para impulsar una alianza estratégica integral enfocada al fortalecimiento y la modernización del sector pecuario tamaulipeco.

En este acto, la UAT y la UGRT formalizaron el acuerdo de colaboración académica, científica y tecnológica, el cual tiene como propósito articular capacidades investigativas, técnicas y operativas entre la academia y el sector productivo.

Destaca el trabajo conjunto entre las plantas de alimentos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y los productores integrados en la Unión Ganadera Regional, uniendo esfuerzos para potenciar la productividad y elevar la calidad de los procesos ganaderos en áreas prioritarias como la nutrición animal, sanidad, reproducción, manejo integral de especies y estrategias de comercialización.

Asimismo, la alianza establece un marco integral de cooperación que abarca la realización de proyectos de investigación aplicada e innovación tecnológica orientados a dar solución a las problemáticas reales y regionales del campo tamaulipeco.

Además, contempla el intercambio permanente de información técnica, científica y estadística especializada, el diseño de programas formativos de actualización, capacitación continua y posgrados para el gremio ganadero, así como el impulso al talento universitario mediante la apertura de espacios para prácticas preprofesionales, servicio social y estancias académicas y de investigación para docentes y alumnos.

Cabe señalar que este histórico acuerdo fue firmado en el marco de la Cabalgata de la Unidad, que reunió a más de dos mil cabalgantes, dentro de los que se destacó la presencia del presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Homero García de la Llata.

Con esta alianza, que tendrá una vigencia inicial hasta 2028, se reafirma el compromiso coordinado entre el Gobierno del Estado, el sector ganadero y la Universidad para vincular el conocimiento universitario directamente con las necesidades de las y los productores pecuarios de toda la entidad.