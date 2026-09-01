Presentan proyecto de rehabilitación de “El Camalote” ante habitantes de Pánuco

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con el objetivo de avanzar en una solución integral para la zona de influencia del sistema lagunario del río Pánuco, el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, y la alcaldesa de Pánuco, Maura Anel Delgado Castillo, encabezaron una reunión con habitantes del ejido Mata de la Monteada, donde se presentó el proyecto de rehabilitación de la estructura de control “El Camalote”.

Durante el encuentro se dieron a conocer las características y alcances del proyecto, que contempla adecuaciones para permitir el paso de embarcaciones menores y peces entre Pánuco y Altamira, como parte de las acciones encaminadas a mejorar las condiciones hidráulicas, de movilidad y ambientales de la zona.

Uno de los principales objetivos de la reunión fue escuchar directamente a los habitantes de la comunidad. Durante el diálogo se recibieron opiniones, inquietudes y propuestas que serán incorporadas a la mesa de trabajo para fortalecer el proyecto y contribuir a la construcción de alternativas que respondan a las necesidades de la localidad.

El secretario Raúl Quiroga Álvarez destacó que este proceso requiere continuidad y participación de los distintos sectores involucrados, por lo que señaló que se mantendrá un seguimiento cercano a los trabajos.

“Haremos visitas periódicas en donde daremos seguimiento y presentaremos los informes de cómo vaya evolucionando la participación en la búsqueda de solucionar un tema tan fundamental”, precisó.

La reunión contó con la participación del vicealmirante de la Armada de México, Fernando Rodríguez Cuevas; el director general del Organismo de Cuenca Golfo Norte, Jaime Cano Pérez; el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, y Luis Apperti Llovet, representante de la AISTAC.

También estuvieron presentes los gerentes generales de COMAPA Sur y COMAPA Altamira, así como representantes de los ayuntamientos de Tampico y Ciudad Madero, quienes aportaron sus puntos de vista y planteamientos en torno al proyecto.