Atienden Ángeles Verdes a más de 3 mil 500 turistas en Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Por medio del servicio gratuito de los Ángeles Verdes en Tamaulipas, se brindó atención a más de 3 mil 500 turistas durante el periodo vacacional de verano 2026, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas.

Al desglosar la atención, dijo que “en la entidad se recibieron 289 llamadas, se brindaron 996 servicios y se atendieron a 3 mil 500 turistas, esta cifra refleja el compromiso del estado con la seguridad y la hospitalidad hacia quienes visitan o transitan por la entidad, consolidando a Tamaulipas como un destino confiable, seguro y bien atendido”.

Los Ángeles Verdes son un programa de asistencia vial y turística que opera de manera gratuita en las principales carreteras y puntos de afluencia. Su labor incluye orientación a viajeros, apoyo mecánico básico, información turística y acompañamiento en situaciones de emergencia, lo que genera confianza entre nacionales y extranjeros que circulan por el estado.

“El servicio ha sido fundamental para garantizar que los visitantes recorren las carreteras de Tamaulipas con mayor tranquilidad. Esta estrategia que se suma a las Estaciones Seguras con las que el gobernador Américo Villarreal Anaya fortalece día a día la seguridad en la entidad“, indicó.

Derivado del trabajo de Los Ángeles Verdes, se ha reducido el tiempo de respuesta ante imprevistos y se ha mejorado la experiencia general de quienes llegan a disfrutar de las playas, la frontera y los atractivos naturales del estado.

Además de la atención mecánica y de orientación, los Ángeles Verdes promueven el turismo responsable y la cultura de la prevención. Su presencia contribuye a que los viajeros conozcan mejor las rutas, los puntos de interés y las recomendaciones para un desplazamiento placentero y sin contratiempos.

Con estas acciones, Tamaulipas reafirma su vocación turística y su compromiso con la seguridad de los visitantes. El servicio de los Ángeles Verdes se consolida como un aliado estratégico para impulsar el desarrollo del turismo y para brindar una atención de calidad que beneficia tanto a los viajeros como a la imagen del estado, concluyó Hernández Rodríguez.