Ciudad Victoria: Atiende Protección Civil de Victoria incendio de tractocamión en la Rumbo Nuevo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con la unidad Gladiador, personal de la Coordinación de Protección Civil de Victoria atendió de manera inmediata el reporte de incendio de un tractocamión en el kilómetro 2 de la carretera Rumbo Nuevo.

Juan José Perales Jaramillo, titular de la corporación, informó que, en coordinación con autoridades estatales y federales, se acudió al llamado de emergencia y los elementos se trasladaron al lugar para realizar las maniobras de control y sofocación del fuego, evitando que el siniestro se extendiera y representara un riesgo mayor para los automovilistas.

Con la oportuna intervención no se reportaron personas lesionadas, quedando únicamente daños materiales en la unidad nodriza de la empresa TLEA de Nuevo León que transportaba nueve vehículos los que resultaron perdida total.