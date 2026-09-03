Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAT abre Carpeta Previa por hechos ocurridos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Por instrucciones del rector Dámaso Anaya y a solicitud del Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (DDU UAT) informó sobre el acuerdo emitido con motivo de hechos ocurridos recientemente al interior de esa institución, en los que presuntamente se habría visto afectado un estudiante foráneo de primer semestre, y que pudieran ser contrarios a los principios de sana convivencia universitaria.

Con fundamento en las atribuciones que le confieren el artículo 83 del Estatuto Orgánico de la UAT y el artículo 2 del Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, para conocer de oficio de posibles hechos de su competencia, se determinó lo siguiente:

PRIMERO. Se ordenó la apertura de la Carpeta Previa 34/2026, con el propósito de allegarse de los elementos necesarios para conocer las circunstancias de los hechos y, en su caso, determinar las acciones institucionales que correspondan.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 86, fracción III, del Estatuto Orgánico y el artículo 12, fracción VII, del Reglamento de la Defensoría, se solicitó un informe detallado respecto de los hechos ocurridos el 2 de septiembre de 2026, mismo que deberá ser rendido en un plazo no mayor a dos días hábiles.

El acuerdo fue emitido por la Coordinación de Procedimientos, atendiendo las instrucciones del Titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios y de conformidad con la normatividad universitaria aplicable.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas reitera su compromiso con la protección de los derechos de su comunidad estudiantil, el respeto al debido proceso y la promoción de espacios universitarios seguros y de sana convivencia.