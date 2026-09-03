DIF Tamaulipas da arranque al programa de Desayunos Escolares 2026-2027

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el propósito de contribuir al bienestar y desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, dio inicio al programa Desayunos Escolares para el ciclo 2026-2027, teniendo como sede la escuela primaria General Pedro J. Méndez, ubicada en el ejido Tomaseño del municipio de Hidalgo.

Este arranque simbólico marca el inicio de una estrategia permanente que, mes con mes, contempla la entrega de 2 millones 247 mil 735 raciones de alimento caliente. El beneficio llegará de manera constante a 107 mil 035 alumnas y alumnos de 2 mil 620 planteles de educación básica pertenecientes a la Secretaría de Educación de Tamaulipas y al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

Tan solo en Hidalgo, la distribución mensual será de 43 mil 029 raciones alimentarias, asegurando el sano desarrollo de 2 mil 049 estudiantes distribuidos en 50 escuelas de la localidad.

Este esfuerzo conjunto es posible gracias a la participación activa de la comunidad escolar; el DIF Tamaulipas provee los insumos alimentarios, mientras que comités integrados por madres y padres de familia se organizan dentro de cada plantel para preparar y garantizar que cada estudiante reciba su platillo caliente todos los días.

Gracias a la amplia cobertura del programa y a la eficiencia de su operación, el Sistema DIF Tamaulipas alcanzó la mejor evaluación del país en el Índice de Desempeño del Sistema DIF Nacional durante 2025. Este logro histórico respalda el compromiso de la institución de mantener los más altos estándares de calidad en cada platillo entregado.

Con el inicio del nuevo ciclo escolar, el Sistema DIF Tamaulipas refrenda su convicción de fortalecer los programas de asistencia alimentaria y trabajar con sensibilidad y humanismo para que los apoyos lleguen a las comunidades que más los requieren, colocando siempre el bienestar de la niñez y adolescencia en el centro de sus acciones.