Corre Premier sale por su primer triunfo, contra Mineros

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El equipo Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) recibe este sábado a Mineros de Fresnillo, en la cancha del estadio Marte R. Gómez en punto de las 10:00 horas, en partido correspondiente a la jornada 2, de la Liga Premier Mx.

La escuadra victorense al mando del estratega Jorge Alberto Urbina se encuentra motivada de iniciar el nuevo torneo y aún mejor ante su afición, a quien buscará darle la primera satisfacción de lograr la victoria numero uno del torneo.

Este viernes, el cuadro juvenil cerró preparación con sesión de futbol en la cancha del Estadio Universitario, así como trabajo grupal de aspecto psicológico a cargo del especialista Luis Uvalle Serna, quien a través de diversas técnicas, busca brindar las herramientas para potenciar la fortaleza mental de todo el plantel.

El acceso al encuentro será de forma gratuita para todo el público, con el propósito de que apoyen a los jóvenes que buscan transcender en el futbol profesional con la institución azul, naranja y blanco.