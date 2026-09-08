Catedráticas de la UAT reciben premio nacional de Trabajo Social 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Tres catedráticas e investigadoras de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fueron galardonadas con el Reconocimiento a Profesionales de Trabajo Social 2026, una importante distinción que otorga la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el marco de las actividades conmemorativas del Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales.

El certamen nacional, desarrollado bajo el lema “Pensar la realidad, intervenir con ética, transformar con compromiso social”, premia el ejercicio profesional sobresaliente, el compromiso ético y las acciones de alto impacto orientadas a la resolución de problemáticas sociales en el país.

Las docentes adscritas a la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) obtuvieron los más altos honores en las tres vertientes contempladas por la convocatoria de la máxima casa de estudios del país.

En la Categoría I, correspondiente a “Beneficio directo a las personas”, la UNAM reconoció a la Dra. Sandra Lorena Ortiz Maldonado por sus acciones e intervenciones enfocadas en impulsar el bienestar, el empoderamiento y la transformación de las condiciones de vida de grupos vulnerables.

Por su parte, la Mtra. Laura Patricia Ramírez Gámez fue distinguida en la Categoría II, orientada al “Fortalecimiento institucional”, como resultado de sus iniciativas para la mejora continua, la innovación y la consolidación de procesos dentro de las instituciones de atención social.

Asimismo, en la Categoría III, enfocada en la “Construcción de conocimiento específico del Trabajo Social”, el galardón fue conferido a la Dra. Francisca Elizabeth Pérez Tovar, en reconocimiento a sus valiosas aportaciones en la investigación académica, la producción teórica y la difusión de metodologías propias de la disciplina.

La entrega de los galardones se llevó a cabo en el Auditorio de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, en un evento que reafirma la calidad académica y la vocación de servicio de la planta docente de la UAT, posicionando a la institución como un referente nacional en la formación de profesionales y la generación de conocimiento con impacto social directo.