Impulsa la UAT el talento estudiantil con el Foro de Innovación y Emprendimiento 2026
El Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria reunió a estudiantes, inversionistas y autoridades estatales en un encuentro clave para fortalecer el emprendimiento con responsabilidad social.
Por Roberto Iván Aguilar Tejada
Con el objetivo de vincular el talento universitario con el desarrollo económico regional y transformar la formación académica en proyectos de alto impacto, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el Foro de Innovación y Emprendimiento 2026.
Esta iniciativa responde directamente a las políticas de transformación humanista e impulso al talento joven promovidas por el rector Dámaso Anaya Alvarado, orientadas a consolidar una Universidad cercana a las necesidades de la sociedad y del sector productivo.
El Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria fue sede de este encuentro que congregó a estudiantes de las facultades, unidades académicas y preparatorias de la UAT, así como a empresarios e inversionistas de la región.
En la apertura protocolaria, estuvo presente, en representación del rector, el titular de la oficina de la Rectoría, Miguel Ángel Guevara Guerrero; así como el secretario de Vinculación, Rogelio de Jesús Ramírez Flores; el secretario técnico de la Comisión Nacional de Emprendimiento Asociativo Universitario de la ANUIES, Josué Serrano Rubio; la subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía de Tamaulipas, Mariana Álvarez Quero; y el director general del COTACYT, Julio Martínez Burnes.
En este marco, las autoridades coincidieron en la importancia de fortalecer la ciencia aplicada, la propiedad intelectual y la alianza interinstitucional para consolidar a la UAT como referente en emprendimiento con responsabilidad social.
El programa incluyó actividades académicas y prácticas orientadas a fortalecer el perfil profesional de los participantes, entre ellas la conferencia magistral “Cuando la empatía se convierte en negocio”, impartida por Francisco Barrera Cortinas, director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la Universidad Autónoma de Nuevo León; así como el panel de casos de éxito, donde fundadores de marcas regionales compartieron sus trayectorias y estrategias de crecimiento.
Además, se instaló la Zona de Innovación y Networking, con más de 36 estands interactivos, donde emprendedores universitarios exhibieron sus propuestas y convivieron con representantes de instituciones públicas, dependencias de fomento empresarial e iniciativas del programa Beneficios UAT, facilitando una vinculación directa entre la comunidad académica y el ecosistema económico estatal.
De forma complementaria, se impartieron seis talleres enfocados en temas como: emprendimiento disruptivo, modelo asociativo universitario, formalización fiscal ante el SAT, financiamiento mediante Fondo Tamaulipas, protección de marcas y patentes a través del Centro de Patentamiento UAT e introducción a la metodología emprendedora.