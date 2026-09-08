Otorgan Premio Estatal de Innovación al Dr. Edgardo Jonathan Suárez, destacado investigador de la UAT

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, expresó su felicitación al Dr. Edgardo Jonathan Suárez Domínguez, destacado catedrático e investigador de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), por haber sido distinguido con la Medalla “Ramiro Iglesias Leal” del Premio Estatal de la Innovación, la Ciencia y la Tecnología, resaltando el orgullo que representa este logro para toda la comunidad universitaria de la máxima casa de estudios del estado.

En el marco de la convocatoria 2026, el consejo de premiación oficializó los resultados tras el proceso de evaluación de candidaturas, otorgando al Dr. Suárez Domínguez el Premio en la categoría de Innovación, conferido por el Gobierno del Estado de Tamaulipas y la Secretaría de Educación a través del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT).

La ceremonia de premiación y entrega oficial de este galardón, que reconoce a personas físicas o morales cuyas investigaciones, diseños y procesos resuelven problemáticas estratégicas en los sectores prioritarios de la entidad, se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre, en el Polyforum de Ciudad Victoria.

Una trayectoria de excelencia y liderazgo científico

El Dr. Suárez Domínguez posee un perfil académico multidisciplinario de primer nivel: es químico industrial (UNE), arquitecto (UAT), maestro en ingeniería, así como doctor en administración y doctor en ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente, se desempeña como titular del Instituto de Energía de la UAT y presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano de la Zona Metropolitana Interestatal de Tampico.

A lo largo de su carrera ha acumulado importantes distinciones, entre las que destacan el Premio Investigador Joven “Norberto Treviño Zapata” 2021 por la UAT, y la Medalla al Mérito Ecológico de Tampico 2026. Su liderazgo e impacto se reflejan en los siguientes indicadores de los últimos cinco años:

Ha publicado más de 30 artículos indexados en revistas de impacto internacional, fungiendo como autor principal o correspondiente en más del 90 % de ellos; ha dirigido a más de 20 recursos humanos de posgrado; de sus doctores graduados, siete pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII); además, ha liderado 8 proyectos con fondos externos, actuando como responsable técnico en cuatro de ellos.

Ciencia con impacto social y soberanía energética

Las investigaciones del Dr. Suárez Domínguez atienden retos críticos para Tamaulipas y México, enfocándose en la creación de materiales innovadores para la construcción sustentable, la valorización de residuos industriales y la optimización en el sector de los hidrocarburos.

En el ámbito petrolero, su trabajo en la transferencia de fluidos y el desarrollo de aditivos para ductos ha optimizado los procesos de extracción y transporte de crudo. Estas innovaciones reducen la dependencia de patentes extranjeras, fortaleciendo la soberanía energética del país. Asimismo, sus proyectos de los últimos dos años destacan por un alto sentido de responsabilidad social, llevando la ciencia mediante actividades de divulgación hacia el público infantil y sectores vulnerables de la población.