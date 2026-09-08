Prepara Lalo Gattás visita de Claudia Sheinbaum y su 5to. Informe de Gobierno

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, sostuvo este lunes una reunión de trabajo con integrantes del Gabinete Municipal para coordinar acciones y colaborar con el Gobierno del Estado con motivo de la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la Capital tamaulipeca.

La visita de la mandataria federal está programada para el próximo 10 de septiembre en el Polyforum “Rodolfo Torres Cantú”, por lo que el Ayuntamiento de Victoria reforzará la coordinación institucional para contribuir al adecuado desarrollo de las actividades previstas en su estancia.

“Estamos listos y en total coordinación con el gobernador Américo Villarreal para recibir a la presidenta Claudia Sheinbaum para que su visita a la Capital sea histórica” dijo Gattás Báez a su llegada al Palacio Municipal.

En la reunión, instruyó a secretarios y jefes de áreas a coordinar en el apoyo logístico y operativo con el equipo de la presidenta y gobernador, así como reforzar el mantenimiento de la infraestructura urbana y vial de la ciudad.

Recordó que el próximo 12 de septiembre presentará al pueblo de Victoria su 5to Informe de Resultados con el gobernador Américo Villarreal Anaya cómo invitado especial, por lo que se extenderá la medida hasta el sábado para recibir a invitados foráneos y sociedad civil en el Teatro “Amalia G. Castillo Ledon”.