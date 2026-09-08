Registra Tamaulipas una disminución por debajo de la media nacional, en homicidio doloso de enero a agosto de 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas mantiene una tendencia favorable en sus indicadores de seguridad, al registrar una disminución del 16.7 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso durante el periodo de enero a agosto de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Los resultados fueron dados a conocer este martes por la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con las cifras presentadas, Tamaulipas se ubica por debajo de la media nacional y entre las entidades con menor número de víctimas de homicidio doloso.

La reducción de 16.7 por ciento corresponde a la comparación del promedio diario de víctimas registrado de enero a agosto de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, lo que confirma la evolución favorable de este indicador en la entidad.

Al respecto, Willy Zúñiga Castillo, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, destacó que estos resultados son producto del trabajo permanente y coordinado entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Señaló que, a través de las Mesas de Paz, encabezadas diariamente por el gobernador Américo Villarreal Anaya, se mantiene un seguimiento puntual de la incidencia delictiva, se evalúan los resultados y se fortalecen las acciones operativas para atender las condiciones de seguridad en las distintas regiones de Tamaulipas.

La coordinación interinstitucional y el análisis permanente de los indicadores permiten orientar las estrategias de seguridad y consolidar acciones encaminadas a preservar la paz y la tranquilidad de las familias tamaulipecas.