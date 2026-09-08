Tamaulipas refuerza acciones de vigilancia y prevención para contener plaga de gusano barrenador

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Gracias al trabajo coordinado y a las acciones implementadas por el Gobierno de Tamaulipas para contener y prevenir la presencia del gusano barrenador del ganado, la entidad registra actualmente 18 casos positivos, cifra que la coloca como el estado de la región norte con el menor número de casos a nivel nacional.

De los 18 casos registrados en Tamaulipas, cuatro corresponden a pequeñas especies, principalmente perros, mientras que el resto se concentra en ganado.

La situación de la entidad es favorable en comparación con otros estados del norte del país, donde se registra un mayor número de casos. Ante este panorama, el Gobierno de Tamaulipas mantiene y fortalece las acciones de vigilancia, prevención y atención para evitar la propagación de esta plaga.

Por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, se reforzarán las estrategias implementadas en el estado con el objetivo de avanzar hasta lograr cero casos de gusano barrenador en Tamaulipas.

Desde la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, encabezada por Antonio Varela Flores, se trabaja en el fortalecimiento de las brigadas de atención, con mayor presencia de personal especializado y operativo en las zonas donde se concentra la problemática.

Las brigadas estarán distribuidas estratégicamente en diferentes regiones del estado. En la zona sur se contará con una mayor presencia en los municipios de Aldama, Soto la Marina y González. Asimismo, en la región centro se reforzarán las acciones en Ciudad Victoria, Abasolo, Jiménez y Padilla, además de la asignación de dos brigadas para atender la zona del altiplano tamaulipeco.

De acuerdo con la distribución actual de los casos, los 18 positivos se encuentran ubicados del centro del estado hacia el sur, por lo que actualmente no se registran casos de gusano barrenador en la zona comprendida del centro hacia el norte de Tamaulipas.

El Gobierno del Estado continuará trabajando de manera permanente en la vigilancia epidemiológica, atención oportuna y prevención, con el propósito de proteger la actividad ganadera, fortalecer la sanidad animal y mantener a Tamaulipas como una entidad segura y preparada ante esta problemática.

Con estas acciones, la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya refrenda su compromiso con el sector pecuario y con la protección de la sanidad animal en Tamaulipas, manteniendo como prioridad alcanzar la meta de cero casos de gusano barrenador en la entidad.