Avala Lalo Gattás Honestidad y Resultados de la Presidenta Claudia Sheinbaum

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Como parte de la gira “Honestidad y Resultados” que realiza por todo el país, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, asistió al evento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo donde compartió los avances de su Segundo Informe de Gobierno.

El evento se llevó a cabo en el Polyforum “Rodolfo Torres Cantú” con la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya y clase trabajadora, donde la Presidenta de México presentó los resultados y acciones que impulsan la transformación del país.

“Un honor acompañar a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum en su gira de Honestidad y Resultados. Su trabajo nos inspira a seguir trabajando con honestidad y con todo el corazón por Victoria y por Tamaulipas”, expresó.

El alcalde Lalo Gattás reconoció el liderazgo y el trabajo honesto de la Presidenta, destacando que su gobierno es aliado de los victorenses al invertir en proyectos como la segunda línea del acueducto y puerto seco que impulsarán el desarrollo económico y social de la Capital de Tamaulipas.