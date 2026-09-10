Disney convoca a estudiantes de la UAT para el Programa de Intercambio Cultural 2027

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Como parte de la política estratégica del rector Dámaso Anaya Alvarado para impulsar la internacionalización y proyección global del talento estudiantil, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) está invitando a sus estudiantes a participar en la convocatoria para el Disney Cultural Exchange Program 2027.

Con ello, la UAT alista la integración de su tercera generación de participantes en este prestigioso esquema internacional, reafirmando su visión como motor de desarrollo y liderazgo para la juventud tamaulipeca.

Esta experiencia ofrece una estancia laboral y formativa durante el periodo vacacional de verano (del 17 de mayo al 5 de agosto de 2027), brindando a las y los seleccionados la oportunidad de desempeñarse en puestos de primera línea en los parques temáticos y hoteles resort de Walt Disney World en Orlando, Florida.

Además, la UAT brinda la opción de acreditar este intercambio como prácticas profesionales para alumnos de programas académicos afines como Negocios Internacionales, Ciencias de la Comunicación, Administración, Lingüística Aplicada, Turismo, Mercadotecnia e Ingeniería en Negocios, entre otros.

Para postularse, la comunidad estudiantil deberá cumplir con requisitos básicos como: estar cursando la licenciatura de forma regular, registrar un promedio mínimo de 9.0, haber concluido al menos un semestre y tener por lo menos un periodo escolar restante tras la conclusión de la estancia, además de contar con un nivel de inglés fluido y disponibilidad para laborar tiempo completo.

Los aspirantes deberán integrar su expediente digital con pasaporte vigente, kardex del periodo Primavera 2026-1, comprobante de inglés B1 emitido por alguno de los Centros Universitarios de Idiomas (CeU) o certificación equivalente, curriculum vitae en inglés, cartas de recomendación y de motivos, evidencias de actividades extracurriculares y un video creativo de presentación personal en inglés con duración máxima de tres minutos.

La entrega de la documentación se realizará de forma digital el próximo 14 de septiembre de 2026, fecha fijada como día único para la recepción de expedientes. La Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales de la UAT evaluará las solicitudes para seleccionar a los 10 mejores perfiles de la institución, siendo la empresa Walt Disney la encargada de determinar la selección final.

Para más información sobre las bases, los interesados pueden comunicarse al teléfono 834 31 818 00 extensión 1924 o mediante los correos movilidadestudiantil@uat.edu.mx y osluna@uat.edu.mx así como en las redes sociales de la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales de la UAT.