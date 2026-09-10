Estudiante de la UAT conquista el torneo estatal de programación TamCoder 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Demostrando el alto nivel de preparación y talento de la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el alumno Juan Carlos Guzmán Antonio, de la Facultad de Ingeniería Tampico (FIT), obtuvo el primer lugar en el Décimo Segundo Concurso Estatal de Programación TamCoder 2026, logro que refleja el compromiso con la excelencia académica y la formación integral que promueve la gestión del rector Dámaso Anaya Alvarado.

La competencia fue convocada por la Unidad Tamaulipas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), con el propósito de identificar, fortalecer, incentivar y reconocer las habilidades y conocimientos en programación de jóvenes estudiantes de nivel licenciatura en la entidad.

Durante la ceremonia de premiación, se destacó el talento sobresaliente de Juan Carlos Guzmán Antonio en la resolución de problemas complejos mediante herramientas computacionales.

En esta edición, el certamen contó con el apoyo de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, de la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital de Tamaulipas y de SVAM International, reuniendo a los mejores programadores de las diversas instituciones de educación superior de todo el estado, donde el alumno de la UAT se posicionó en lo más alto al obtener el máximo galardón.

Este importante triunfo refleja la dedicación, la capacidad analítica y el esfuerzo del alumno de la UAT para responder con éxito a retos tecnológicos de alto nivel. Asimismo, pone de manifiesto el respaldo institucional de la Facultad de Ingeniería Tampico, bajo la dirección de Roberto Pichardo Ramírez, al impulsar y motivar la participación de los estudiantes en espacios científicos y tecnológicos.

Con estos resultados, la UAT reafirma su misión de ofrecer una educación de calidad que impulse el potencial de su comunidad estudiantil, fortaleciendo el compromiso institucional de formar profesionales altamente capacitados para contribuir al desarrollo científico, tecnológico y social del estado.