Reduce SEDUMA los riesgos sanitarios y ambientales con trituración de llantas en Reynosa

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Reynosa, Tamaulipas.- Para proteger la salud y seguridad de las familias que habitan en el sector de Balcones de Alcalá, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) trasladó a Reynosa la trituradora de neumáticos que previamente brindó servicio en Matamoros, con el objetivo de atender uno de los mayores puntos de acumulación de llantas en esta ciudad y avanzar en el saneamiento del predio.

La intervención se realiza en un sitio donde durante aproximadamente ocho años se concentraron de manera irregular miles de neumáticos, situación que representaba un riesgo para las viviendas cercanas por la posibilidad de incendios y, además, generaba condiciones propicias para la reproducción de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue.

Durante un recorrido de supervisión, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, explicó que las acciones forman parte de una estrategia coordinada para retirar el riesgo inmediato, recuperar el entorno y brindar mayor tranquilidad a quienes viven en esta zona.

“Por años se estuvieron acopiando de manera masiva estas llantas y se generó un problema de riesgo, salud y afectación ambiental. Tenemos viviendas al lado y no podemos permitir que este tipo de situaciones siga creciendo hasta provocar consecuencias severas para las comunidades”, señaló.

En las labores participan de manera coordinada la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Guardia Estatal, Protección Civil, la SEDUMA y la Procuraduría Ambiental y Urbana, mediante un protocolo que permite mantener vigilancia y control permanente del terreno mientras avanzan los trabajos de saneamiento.

Aproximadamente dos semanas después del inicio de operaciones, se han triturado cerca de 7 mil neumáticos, con una capacidad diaria de procesamiento de entre mil y mil 500 unidades. De acuerdo con las estimaciones realizadas durante la intervención, en el lugar llegaron a concentrarse entre 200 mil y 300 mil llantas, por lo que se prevé que los trabajos se prolonguen alrededor de tres meses.

Antes de iniciar el procesamiento también fue necesario limpiar el perímetro para liberar banquetas y zonas de tránsito peatonal, reduciendo riesgos para quienes diariamente caminan por el sector. El predio permanece clausurado y, por el momento, no opera como punto abierto para la recepción regular de más neumáticos.

Becker Hernández destacó que el material obtenido de la trituración abre además posibilidades para su aprovechamiento productivo. Existen acercamientos con empresas interesadas en utilizarlo en procesos de pirólisis, elaboración de asfalto, impermeabilizantes, adoquines con polímeros y recuperación del acero contenido en las llantas.

“Estamos platicando con varias empresas interesadas en darle un aprovechamiento y generar un ecosistema de economía circular. Por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, seguiremos trabajando para ofrecer un mejor Reynosa y un mejor Tamaulipas”, expresó.

Más que retirar llantas, la intervención busca resolver un problema acumulado durante años. Bajo la política humanista que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, la prioridad es prevenir antes de lamentar, disminuyendo riesgos, cuidando la salud de las personas y recuperando espacios que pueden volver a ser seguros para la comunidad.