Destaca Américo Villarreal sinergia con la UAT en el desarrollo de Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

El gobernador Américo Villarreal Anaya reconoció el valioso acompañamiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), y de su rector, Dámaso Anaya Alvarado, en los esfuerzos por impulsar el desarrollo social, académico y productivo de la entidad.

Durante su asistencia a la presentación del segundo informe del presidente municipal de Jaumave, Manuel Báez Martínez, el gobernador agradeció al rector de la UAT su asistencia a este acto, reafirmando las alianzas institucionales y la colaboración de la casa de estudios en el desarrollo de las regiones.

Al mencionar a las autoridades y personalidades presentes, el mandatario estatal resaltó el papel determinante que desempeña la plantilla docente e investigadora de la UAT, cuya capacidad profesional orienta el talento de las nuevas generaciones hacia la resolución de las problemáticas prioritarias del estado:

“A nuestro rector de la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que está acompañándonos, a su gente y sus profesionales, esperamos que nuestros jóvenes estén próximamente en esa etapa de formación con los estudios necesarios para poder tener mejores decisiones, con alguna especialidad de cada una de las áreas del quehacer de la academia”.

De igual manera, el mandatario destacó el valioso respaldo que brinda la institución al sector productivo del estado: “Y también aquí, agradecer muy sensiblemente el apoyo a nuestros ganaderos para mantener los programas vigentes de tuberculosis, de brucelosis; y, en especial, una felicitación a todos ustedes por el esfuerzo y trabajo que han logrado para la contención del gusano barrenador que, con mucho gusto, lo estamos controlando con trabajo, esfuerzo y cooperación de nuestra ciudadanía”.

Por su parte, el gobernador enfatizó la importancia de la educación superior que brinda la UAT como una herramienta determinante para que la juventud tamaulipeca adquiera los conocimientos técnicos y especializados requeridos frente a los retos de la región, articulando el conocimiento científico con las políticas públicas de desarrollo estatal.

En ese sentido, ponderó el trabajo conjunto entre las instituciones de gobierno y el rigor científico de la Universidad para salvaguardar el patrimonio de las familias del campo, y reafirmó la importancia del trabajo coordinado entre la ciudadanía, los productores pecuarios y la comunidad académica e investigadora de Tamaulipas.

Con esta sinergia, la gestión del rector Dámaso Anaya Alvarado reafirma el compromiso de la UAT, alineando la excelencia académica y la investigación científica a las grandes causas sociales y productivas que impulsa el Gobierno de Tamaulipas.