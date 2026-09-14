En Llera, reconoce Américo esfuerzo coordinado de ganaderos contra el gusano barrenador

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Llera, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya reconoció que la sociedad participativa y colaborativa en Llera ha contribuido a que en este municipio, se realicen obras y acciones de gobiernos humanistas que ponen en el centro de sus decisiones a las personas.

Durante el segundo informe del presidente municipal de Llera, Moisés Antonio Borjón Olvera, la tarde de este lunes en el Auditorio Municipal, el gobernador destacó la contribución de los ganaderos para enfrentar y contener la plaga del gusano barrenador del ganado en una región con alta vocación pecuaria.

“Los resultados que tenemos ahora son por el esfuerzo, el trabajo coordinado de los ganaderos, de los veterinarios que están atentos de los diferentes protocolos para atender este problema y evitar que se expanda en nuestro ganado. Desde aquí mi felicitación para ustedes en este esfuerzo que hacen desde Llera en este sentido”, dijo.

Destacó que Llera se ha distinguido junto con su presidente municipal, como una sociedad participativa y colaborativa para atender directamente los problemas que los aquejan y juntos con una gestión municipal, cuando se requiere de mayor fortaleza o presupuesto estatal o incluso federal, se ha podido participar con todos para resolver un problema.

El gobernador también dio a conocer su compromiso para la rehabilitación de la carretera de Zaragoza al ejido López Mateos.

Tras agradecer la hospitalidad y el afecto que le expresaron las familias llerenses por su visita a este evento, Américo Villarreal hizo un llamado a mantener las cuatro transformaciones que hemos tenido en el país y en la que ahora nosotros estamos contribuyendo para entregar una mejor sociedad a las generaciones que están por venir.

“Esta gran Cuarta Transformación lo que nos dice es que los gobiernos centrados y las políticas públicas centradas en la persona, es que debemos de cuidar y velar por los derechos humanos de cada uno de nosotros”, indicó.

En su informe, Moisés Antonio Borjón Olvera, presidente municipal de Llera, hizo un reconocimiento al gobernador Américo Villarreal “porque ha demostrado que gobernar también significa estar cerca de la gente”, dijo.

“Quiero reconocer públicamente su respaldo, porque muchas de las cosas que hoy estamos entregando y muchas de las gestiones que hemos podido concretar son resultado de trabajar de la mano con nuestro gobernador. Gracias gobernador por no dejar solo a nuestro pueblo”, dijo.

Al dar la bienvenida a la sesión del cabildo, el alcalde llerense destacó que recorrer los 43 municipios y acompañar cada informe como lo hace el gobernador Américo Villarreal, habla de un mandatario presente, cercano y comprometido con Tamaulipas.

“Gobernador, quiero decirle algo de frente y con mucha sinceridad: Gracias por todo lo que ha hecho por Llera, gracias por los apoyos, por las gestiones y por esa disposición que ha permitido que muchos proyectos que parecían difíciles hoy sean una realidad”, mencionó.

También expresó su reconocimiento a la doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, y recordó los beneficios de la jornada Transformando Familias que se realizó en esta cabecera municipal, la cual mostró una forma de hacer política social que escucha, recorre, gestiona y atiende.

“Gracias por mirar a nuestras familias con sensibilidad y por demostrar que la distancia entre una institución y una persona puede hacerse más corta cuando existe voluntad de servir. La cercanía auténtica deja huellas y apapachos permanentes”, puntualizó.

Al término de este informe en Llera, el gobernador completó la mitad de su recorrido por el estado, para acompañar a las y los presidentes municipales en sus respectivos informes de gobierno; durante martes y miércoles presidirá la conmemoración de las Fiestas Patrias en Ciudad Victoria y reanudará su gira el jueves en los municipios de Miquihuana y Bustamante.