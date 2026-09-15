Estudiante de la UAT gana medalla de plata en Malasia con radar agrícola innovador

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Bajo la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado, el impulso a la infraestructura científica y el respaldo constante para que estudiantes y docentes trasciendan fronteras continúa rindiendo frutos de proyección internacional para la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Como reflejo de este trabajo institucional, Christopher Jeremy Arriaga Rodríguez, estudiante de la carrera de Ingeniero en Electrónica de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe (UAMRR), obtuvo la medalla de plata en el World Invention Competition and Exhibition (WICE 2026), celebrado en Malasia.

El universitario destacó en la categoría de Física Aplicada e Ingeniería, donde un jurado internacional evaluó su propuesta como uno de los mejores desarrollos tecnológicos del año a nivel mundial.

En el certamen compitieron delegaciones de decenas de países con proyectos de alta tecnología como robótica y ciencias ambientales.

El proyecto galardonado se titula “Easy-Detect: Innovative & Accessible Agricultural Radar” y fue gestado en el Laboratorio de Antenas y Radiofrecuencias de la UAM Reynosa-Rodhe. Consiste en una propuesta de radar agrícola de alta precisión y bajo costo, diseñado para la identificación de maleza en cultivos. El objetivo de esta tecnología es optimizar recursos, apoyar a los productores y elevar la productividad en el sector agroindustrial.

El certamen WICE es un prestigioso encuentro mundial de ciencia, innovación y tecnología organizado por la Indonesian Young Scientist Association (IYSA), en el que, para competir en este escenario asiático, los participantes debieron obtener previamente una acreditación nacional.

En el caso de Arriaga Rodríguez, alumno de la UAT, su lugar quedó asegurado tras ganar el pase directo gracias a su destacada participación en la ExpoCiencias Nacional Tamaulipas 2025, consolidando el éxito de las políticas de apoyo al talento universitario que promueve la actual gestión rectoral.

Este logro internacional cuenta con la asesoría especializada del Mtro. Gonzalo Maldonado Pacheco, el Dr. Alberto Reyna Maldonado y la Dra. Luz Idalia Balderas García; así como con el acompañamiento institucional de la UAM Reynosa-Rodhe, encabezada por su director, Jaime Gerardo Malacara Navejar.

La UAT reconoce el esfuerzo, dedicación y talento de Christopher Jeremy Arriaga Rodríguez y de su equipo de asesores, reafirmando el compromiso de facilitar espacios, herramientas y apoyos para que el conocimiento generado en las aulas siga transformando al entorno y representando con orgullo a Tamaulipas en el mundo.