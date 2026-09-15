Victoria: Asume Ayuntamiento administración provisional de parquímetros.

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Al agotar el proceso legal de convenio, el Gobierno de Victoria asumió la administración del servicio de parquímetros en la ciudad, informó el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva.

Indicó que, la medida administrativa será de manera provisional, en tanto se emite una nueva convocatoria abierta para la concesión del servicio conforme a la ley.

“Una vez concluida la vigencia del convenio anterior y agotado el procedimiento legal correspondiente, el Ayuntamiento toma el control operativo para garantizar el orden en la vía pública y la continuidad del servicio”, explicó Reséndez Silva.

Precisó que los ingresos recaudados serán administrados con total transparencia por el Municipio y que se informará oportunamente sobre el proceso de la nueva licitación.

Reséndez Silva, garantizó a la ciudadanía que el Ayuntamiento, a través del personal de la Tesorería Municipal, mantendrá la operación del servicio con apego a la normatividad y ley administrativa del código municipal.