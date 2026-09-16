Marco Antonio Vázquez Villanueva

De parte de quién…

Producto de publicaciones en redes sociales y medios de comunicación, en el sentido de su presunta cercanía con el huachicol, se coincidió en una mesa que las posibilidades de hacer candidatos al gobierno de Tamaulipas, allá en el lejano 2028, a la senadora Olga Sosa o al senador José Ramón Gómez Leal se han reducido drásticamente. Si quiere mi punto de vista, le diré que todo ello es una fantasía o un sueño de sus enemigos políticos, trataré de explicarme:

Un candidato a gobernador no se elige o desecha por lo que publican de ellos en el face, ni lo que le analizan en X o exhiben en Insta; tampoco por lo que se distribuya en WhatsApp, esa es una realidad irrefutable.

Si realmente pesaran las redes sociales correríamos el riesgo de quedarnos sin candidata o candidato, en ningún partido se salvan, quién más, quién menos, han sido exhibidos con mentiras o realidades, y lo mismo les sucederá los que se sumen como aspirantes a cualquier cargo público.

La verdad es que si una u otro se caen será porque enfrenten a rivales políticos de mayor peso, quizá porque sus grupos no tengan capacidad de respaldarlos o, de plano, porque cometan errores e indiscreciones que provoquen una pérdida de confianza al grado de que no se les considere los idóneos para defender el proyecto de la transformación nacional o tamaulipeca.

Son en esos últimos puntos donde los senadores deben poner toda su atención, porque ya tienen que entender que no van solos; es más, sus números les deben dejar claro que la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas, casi alcanza a la senadora en cuanto a conocimiento y en cuanto a que la gente cree que ella puede ser la candidata en 2028.

Es obvio que los senadores igualmente deben cuidar a sus amistades y a sus equipos, cerrar filas en el entendido que una guerra de lodo no sirve de mucho en este momento, porque pone en riesgo al partido que los cobija.

Es decir, si crece el enfrentamiento en las redes y aumenta la distribución de mugrero, pueden perder muchos municipios y distritos en 2027 y, por consecuencia, caer en la elección del año siguiente, cualquiera que sea la candidata o candidato.

¿Qué será entonces el primer paso?, pues afianzar lo ganado, cerrar filas en la coincidencia irrefutable de que Morena encabeza todas las preferencias para ganar las elecciones del año siguiente y, ya luego, con el triunfo amarrado hacía afuera, pues ahora si comenzar a partírsela cuando les toque su turno.

Resumiendo, si ganan todo en 2027, en automático conservarán la gubernatura al año siguiente, en cualquier circunstancia diferente, ahí se irán los sueños de todas y todos.

En ese sentido, los senadores también deben quitarse su odio al prófugo y entender que las andanadas en su contra no necesariamente son patrocinadas por él; también puede haber fuego amigo, una intención clara de ir tumbando aspirantes.

Por supuesto que no será difícil dar con los patrocinadores de esas publicaciones que, con singular alegría, alienta una periodista, porque ya “le pegaron” a José Ramón Gómez Leal, ayer le tocó el turno a Olga Sosa; también mezclaron en las publicaciones a la presidenta de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas; han mencionado a la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Contreras. Entonces, ya solo queda un grupo sospechoso, tal vez dos, ¿o me equivoco?

Ahora, es una realidad que la novela, porque no son otra cosa las acusaciones o la presunta develación de los supuestos WhatsApp contra los senadores, está bien fabricada, los dichos son creíbles, aunque no necesariamente verdaderos, vaya pues, no me imagino una carpeta de investigación o documentos recolectados por la inteligencia gringa, como dicen ellos que son, en manos de todo el mundo y sin que autoridad estadounidense alguna señale a los implicados.

Exacto, hay que esperar a que las autoridades confirmen o nieguen la existencia de los mismos.

Por lo demás, le insisto, más allá de la distribución de la información, los senadores Olga Sosa y José Ramón Gómez Leal siguen intactos y vivos en sus aspiraciones, por ello deben tener dos o tres preocupaciones verdaderas: uno, ¿de parte de quién o quién patrocina su descrédito?; dos, hacer un pronunciamiento sólido sobre lo que se ha publicado en su contra; tres, y lo más importante, debe caerles el veinte que realmente esas distracciones les están costando la candidatura, pero no por lo que se dice, sino porque actores políticos como Carmen Lilia Cantú Rosas no se han detenido ni por el ladrido de los perros, es más, cada que aparece una publicación de este tipo, como que a la presidenta de nuevo laredo le dan ganas de comer una hamburguesa y se toma selfies en un Whataburger texano, nomás como para que vean que no la investigan ni la persiguen los gringos…

TRUMP, OTRA ANDANADA… Por cierto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue generoso en sus palabras hacia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le reconoció liderazgo, inteligencia, trabajo y resultados, además de cooperación en el combate a la delincuencia, pero, ya lo conoce, luego de semejante adulación, soltó lo siguiente:

“Debe exponer, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y encubierto a los cárteles, traicionando así la seguridad y la soberanía de su propio país”.

Ahí se las dejó…

AMÉRICO PRESIDE DESFILE CÍVICO-MILITAR POR EL 216 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO… El gobernador Américo Villarreal Anaya presidió la celebración del tradicional desfile cívico-militar con motivo de la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, que contó con la participación de 3,146 elementos de las Fuerzas Armadas, corporaciones de seguridad y planteles educativos, en esta capital.

“Me reportaron a nivel de los 43 municipios donde hubo una muy buena afluencia en cada una de las plazas de las cabeceras municipales y no tenemos novedad, así es que fue una buena fiesta”, expresó el gobernador al término del desfile al referirse a la celebración de las fiestas patrias en Tamaulipas.

Acompañado por el vicealmirante Fernando Rodríguez Cuevas, comandante de la Primera Zona Naval, y el coronel Gerardo Martínez Andrade, jefe de Estado Mayor de la 48 Zona Militar, el gobernador del Estado presidió el desfile en el que tomaron parte 412 elementos del Ejército Mexicano, Armada de México y Guardia Nacional.

Ante el entusiasmo de miles de familias que acompañaron el desfile a lo largo del bulevar Tamaulipas, también participaron 1,031 elementos de la Guardia Estatal, además de 1,567 alumnos de 20 instituciones educativas desde preescolar hasta planteles de educación superior, así como 22 elementos de Protección Civil Estatal, 20 de la Cruz Roja Mexicana, 40 cabalgantes y 23 motociclistas.

Luego de más de una hora del paso de los contingentes, el coronel Miguel Ángel Salgado Peralta, comandante de la columna del desfile cívico-militar, dio a conocer el parte de novedades, reportando también la participación de tres banderas de guerra, cuatro banderas nacionales, dos escudos de Tamaulipas, 42 vehículos de las Fuerzas Armadas, dos embarcaciones de la Armada de México, dos helicópteros de la Guardia Estatal, 40 caballos y 22 canes, “todo sin novedad”.

Al término del evento, en entrevista, el gobernador Américo Villarreal dio a conocer que este jueves 17 reanudará su recorrido por todo el estado para acompañar a las y los presidentes municipales en sus respectivos informes de gobierno, en esta ocasión en los municipios de la zona huasteca y en el sur de la entidad.

“A partir de mañana reiniciamos esta acción republicana atendiendo a la invitación de los presidentes municipales a escuchar con atención su segundo informe, viendo cómo nos sumamos para el progreso y bienestar de los tamaulipecos”, mencionó.

Durante el desfile acompañaron al gobernador el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Mauricio Cansino Báez; el diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; la magistrada Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz; el senador José Ramón Gómez Leal; el fiscal general de Justicia, Jesús Eduardo Govea Orozco; el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdéz García; el jefe de Oficina del Gobernador, Earl Tuexi Amaro; el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez; y el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero.

ESTUDIANTE DE LA UAT GANA MEDALLA DE PLATA EN MALASIA CON RADAR AGRÍCOLA INNOVADOR… Bajo la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado, el impulso a la infraestructura científica y el respaldo constante para que estudiantes y docentes trasciendan fronteras continúa rindiendo frutos de proyección internacional para la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Como reflejo de este trabajo institucional, Christopher Jeremy Arriaga Rodríguez, estudiante de la carrera de Ingeniero en Electrónica de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe (UAMRR), obtuvo la medalla de plata en el World Invention Competition and Exhibition (WICE 2026), celebrado en Malasia.

El universitario destacó en la categoría de Física Aplicada e Ingeniería, donde un jurado internacional evaluó su propuesta como uno de los mejores desarrollos tecnológicos del año a nivel mundial.

En el certamen compitieron delegaciones de decenas de países con proyectos de alta tecnología como robótica y ciencias ambientales.

El proyecto galardonado se titula “Easy-Detect: Innovative & Accessible Agricultural Radar” y fue gestado en el Laboratorio de Antenas y Radiofrecuencias de la UAM Reynosa-Rodhe. Consiste en una propuesta de radar agrícola de alta precisión y bajo costo, diseñado para la identificación de maleza en cultivos. El objetivo de esta tecnología es optimizar recursos, apoyar a los productores y elevar la productividad en el sector agroindustrial.

El certamen WICE es un prestigioso encuentro mundial de ciencia, innovación y tecnología organizado por la Indonesian Young Scientist Association (IYSA), en el que, para competir en este escenario asiático, los participantes debieron obtener previamente una acreditación nacional.

En el caso de Arriaga Rodríguez, alumno de la UAT, su lugar quedó asegurado tras ganar el pase directo gracias a su destacada participación en la ExpoCiencias Nacional Tamaulipas 2025, consolidando el éxito de las políticas de apoyo al talento universitario que promueve la actual gestión rectoral.

Este logro internacional cuenta con la asesoría especializada del Mtro. Gonzalo Maldonado Pacheco, el Dr. Alberto Reyna Maldonado y la Dra. Luz Idalia Balderas García; así como con el acompañamiento institucional de la UAM Reynosa-Rodhe, encabezada por su director, Jaime Gerardo Malacara Navejar.

La UAT reconoce el esfuerzo, dedicación y talento de Christopher Jeremy Arriaga Rodríguez y de su equipo de asesores, reafirmando el compromiso de facilitar espacios, herramientas y apoyos para que el conocimiento generado en las aulas siga transformando al entorno y representando con orgullo a Tamaulipas en el mundo.

ASUME AYUNTAMIENTO ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL DE PARQUÍMETROS… Al agotar el proceso legal de convenio, el Gobierno de Victoria asumió la administración del servicio de parquímetros en la ciudad, informó el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva.

Indicó que, la medida administrativa será de manera provisional, en tanto se emite una nueva convocatoria abierta para la concesión del servicio conforme a la ley.

“Una vez concluida la vigencia del convenio anterior y agotado el procedimiento legal correspondiente, el Ayuntamiento toma el control operativo para garantizar el orden en la vía pública y la continuidad del servicio”, explicó Reséndez Silva.

Precisó que los ingresos recaudados serán administrados con total transparencia por el Municipio y que se informará oportunamente sobre el proceso de la nueva licitación.

Reséndez Silva, garantizó a la ciudadanía que el Ayuntamiento, a través del personal de la Tesorería Municipal, mantendrá la operación del servicio con apego a la normatividad y ley administrativa del código municipal.

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