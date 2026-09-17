Avanza en Cabildo de Victoria proyecto para crear el Reglamento del Consejo Victorense de la Juventud

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Avanza en el Cabildo de Victoria el proyecto para crear el Reglamento del Consejo Victorense de la Juventud, iniciativa que busca generar un espacio de participación activa para las y los jóvenes de la capital tamaulipeca.

El regidor y presidente de la comisión, Enrique Silva Hernández, ofreció una breve explicación sobre el avance legal del dictamen, destacando que el proyecto ya cuenta con el aval de la Consejería Jurídica y de la Unidad de Mejora Regulatoria.

Agradeció el apoyo del alcalde Lalo Gattás en impulsar este proyecto, que tiene como intención que el Consejo Victorense de la Juventud nazca escuchando directamente a las y los jóvenes, y que no se convierta únicamente en un organismo de escritorio.

“Queremos que la juventud participe, proponga y sea parte de las decisiones que se tomen en beneficio de nuestra ciudad”, expresó.

En su participación en la sesión de Cabildo, explicó que este proyecto permitirá establecer un mecanismo de participación mediante el cual las nuevas generaciones puedan plantear propuestas, expresar sus inquietudes y contribuir en la construcción de acciones y políticas públicas que atiendan sus necesidades.

Con el avance del dictamen y los avales jurídicos correspondientes, el proyecto continúa su proceso dentro del Cabildo de Victoria, con el objetivo de consolidar un marco normativo.