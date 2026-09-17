Estudiantes de la UAT desarrollan CitriScan, una innovadora aplicación para proteger la citricultura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrollaron CitriScan, una innovadora aplicación móvil diseñada para la detección temprana de plagas en cítricos.

Con una visión transformadora, los alumnos Everardo Huerta López, Brandon Nahúm Nava Martínez y Denzel Rodríguez Ramírez, pertenecientes a la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), han sumado tecnología de vanguardia al servicio del campo tamaulipeco bajo la asesoría de la comunidad científica de la institución.

El proyecto surge como respuesta directa a una demanda urgente de los citricultores del estado, una de las regiones productoras de cítricos más importantes de México, para combatir el ácaro de la negrilla (Phyllocoptruta oleivora). Esta plaga deteriora gravemente la apariencia del fruto y reduce de forma severa su valor comercial en los mercados.

Originalmente concebido como un trabajo de investigación y plataforma web, el proyecto evolucionó hacia una herramienta móvil accesible y práctica para el productor de campo. CitriScan funciona mediante la integración de modelos de aprendizaje automático y Redes Neuronales Convolucionales (CNN), los cuales fueron entrenados con un riguroso conjunto de datos procesado en los laboratorios de la UAT.

Gracias al acompañamiento y asesoramiento especializado en plagas agrícolas y ciencias de la computación, el modelo de visión artificial alcanzó un 96.52 % de precisión global en las pruebas de inferencia.

Esto permite al agricultor realizar una captura fotográfica instantánea desde su teléfono celular, obtener un diagnóstico local con el porcentaje de certeza en un par de segundos y conectar la información a una plataforma web integrada.

Con ello, es posible registrar datos y monitorear el estatus fitosanitario en tiempo real sin necesidad de esperar largos y costosos diagnósticos técnicos.

El liderazgo de estos jóvenes investigadores no solo se refleja en las aulas y laboratorios, sino también en el ecosistema emprendedor e institucional del estado. Recientemente, la iniciativa fue seleccionada para formar parte del Programa de Incubación de Empresas de Base Tecnológica del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), además de haber sido galardonada en la prestigiosa plataforma de emprendimiento WORTEV.

Con estas acciones, la Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su compromiso de impulsar la investigación científica aplicada, transformando las aulas en motores de solución para los sectores productivos de la región.