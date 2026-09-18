Nace el Consejo Nacional de Casas Encuestadoras y Estudios de Opinión que integra 20 empresas

Redacción Infonorte

México entra en un proceso electoral de enorme escala rumbo a 2027. Frente a ese escenario, profesionales de la medición y las encuestas decidieron organizarse para sumar esfuerzos, construir una agenda común y fortalecer el ejercicio de su oficio.

En un encuentro realizado en el Club de Industriales de la Ciudad de México, 20 representantes de casas encuestadoras de distintas regiones del país constituyeron el Consejo Nacional de Casas Encuestadoras y Opinión Pública (CONACE). Fueron elegidos por unanimidad Ricardo Gamundi de Electoralia, como presidente del nuevo organismo. En la vicepresidencia Jorge Iván Domínguez Parra de Gobernarte. Jael Pérez Sánchez de Cripeso como Secretario. Rodrigo Alejandro Ocampo Soria de La Encuesta MX como Tesorero. El evento se llevó a cabo en presencia del Notario Público 133 de la CDMX, licenciado Héctor G. Galeano Inclán, quien dio certeza jurídica al nuevo organismo.

“La credibilidad es nuestro activo más valioso y sólo a través de la transparencia y el respeto absoluto a la pluralidad de opiniones podremos preservarla”, señaló Gamundi al asumir la presidencia.

Además, forman parte de CONACE:

POLLS MX, STATISTICAL RESEARCH CORPORATION SA, MASSIVE CALLER, ALGORITMO, FACTOMETRICA, LOGICALL, PALAVRO, EMOTEGIA, RESEARCH LAND, DATO MX, FARÍAS CONSULTORES, METAMETRICS, ALIUS POLLS, GI360, PROYECTA, TERRITORIAL.

Medir a una sociedad que cambia exige que el oficio evolucione con ella. Y ahí está una de las principales propuestas de CONACE: hacer de la innovación un esfuerzo colectivo y no aislado. El Consejo plantea conectar a las casas encuestadoras con universidades y centros de investigación, compartir conocimiento y abrir el acceso a nuevas herramientas para que empresas de distintos tamaños y regiones puedan evolucionar sus metodologías, buscando el rigor científico.

Inteligencia artificial, analítica avanzada, fuentes digitales y métodos emergentes forman parte de esa nueva conversación sobre cómo medir mejor a México. La propuesta también busca acercar la cultura estadística a medios, líderes de opinión y ciudadanía para entender mejor cómo se construye una encuesta, qué dicen sus resultados y cuáles son sus límites.

“Nos enfocaremos en blindar nuestros procesos, en elevar la transparencia metodológica y demostrar con hechos ante los ojos de México que el sello de este Consejo es garantía de veracidad”, afirmó Gamundi.

Rumbo a 2027, CONACE busca innovar sin perder rigor y fortalecer la confianza en los datos con los que México lee su realidad. Una visión que el propio Consejo resume así: “Cuidar la calidad de la investigación demoscópica es cuidar la calidad de la conversación pública”.