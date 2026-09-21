Afronta Gobierno de Victoria problemática del agua con acciones de fondo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El Gobierno de Victoria ha afrontado de manera responsable la problemática derivada de la sequía y el abasto de agua, impulsando acciones y proyectos encaminados a garantizar el suministro para las familias victorenses.

Como parte de esta estrategia, el Ayuntamiento de Victoria destinó 5.5 millones de pesos para el proyecto de la segunda línea del acueducto, una obra estratégica que fue rescatada e impulsada por el alcalde Lalo Gattás.

El proyecto posteriormente fue retomado y gestionado por el gobernador Américo Villarreal Anaya ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, logrando avanzar en una obra hidráulica de gran relevancia para el futuro de Ciudad Victoria.

La segunda línea del acueducto, cuya inauguración está prevista para 2027, permitirá fortalecer el suministro de agua y representa una solución de largo plazo para atender las necesidades de la capital tamaulipeca.

De esta manera, la coordinación entre los gobiernos Municipal, Estatal y Federal permite avanzar en una infraestructura que marcará un antes y un después para Victoria y que, de acuerdo con las proyecciones del proyecto, contribuirá a garantizar el abasto de agua durante las próximas décadas.

El rescate y continuidad de este proyecto representa una de las decisiones estratégicas de la administración de Lalo Gattás, al pasar de la atención de la emergencia a la construcción de soluciones de fondo para las familias victorenses.

Con acciones concretas y gestión institucional, el Gobierno de Victoria mantiene el compromiso de afrontar, atender y resolver la problemática del agua, trabajando por una ciudad con mayor seguridad hídrica y mejores condiciones para su desarrollo.