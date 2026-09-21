Aprueba Cabildo de Victoria Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Puerto Seco

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El Cabildo de Victoria aprobó por mayoría el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Puerto Seco, instrumento de planeación que representa un paso importante para consolidar a la Capital tamaulipeca como un polo estratégico de desarrollo económico en la región centro del Estado.

El proyecto, impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya y respaldado por el alcalde Lalo Gattás, busca generar las condiciones necesarias para impulsar la atracción de inversiones y diversificar la actividad económica de Victoria.

Durante la sesión de Cabildo celebrada este lunes, el regidor Alfredo Vanzzini Aguiñaga, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos, presentó la propuesta y destacó la importancia de contar con un instrumento de planeación que permita acompañar el crecimiento ordenado de la ciudad.

Explicó que el documento consta de 200 páginas y fue elaborado mediante un análisis profesional, con apego a la legislación federal en materia de desarrollo urbano.

Asimismo, informó que se cuenta con un dictamen de congruencia avalado por las Secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), en los ámbitos estatal y federal, requisito que permitirá continuar con el procedimiento correspondiente para su inscripción en el Periódico Oficial del Estado.

La aprobación del documento fortalece la planeación urbana de Victoria y abre una nueva etapa para el desarrollo del Puerto Seco, proyecto estratégico que busca contribuir a la llegada de nuevas inversiones, generar oportunidades económicas y ampliar la vocación productiva de la Capital.