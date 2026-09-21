Aprueba Cabildo de Victoria Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Puerto Seco
El Cabildo de Victoria aprobó por mayoría el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Puerto Seco, instrumento de planeación que representa un paso importante para consolidar a la Capital tamaulipeca como un polo estratégico de desarrollo económico en la región centro del Estado.
Por Roberto Iván Aguilar Tejada
Ciudad Victoria.- El Cabildo de Victoria aprobó por mayoría el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Puerto Seco, instrumento de planeación que representa un paso importante para consolidar a la Capital tamaulipeca como un polo estratégico de desarrollo económico en la región centro del Estado.
El proyecto, impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya y respaldado por el alcalde Lalo Gattás, busca generar las condiciones necesarias para impulsar la atracción de inversiones y diversificar la actividad económica de Victoria.
Durante la sesión de Cabildo celebrada este lunes, el regidor Alfredo Vanzzini Aguiñaga, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos, presentó la propuesta y destacó la importancia de contar con un instrumento de planeación que permita acompañar el crecimiento ordenado de la ciudad.
Explicó que el documento consta de 200 páginas y fue elaborado mediante un análisis profesional, con apego a la legislación federal en materia de desarrollo urbano.
Asimismo, informó que se cuenta con un dictamen de congruencia avalado por las Secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), en los ámbitos estatal y federal, requisito que permitirá continuar con el procedimiento correspondiente para su inscripción en el Periódico Oficial del Estado.
La aprobación del documento fortalece la planeación urbana de Victoria y abre una nueva etapa para el desarrollo del Puerto Seco, proyecto estratégico que busca contribuir a la llegada de nuevas inversiones, generar oportunidades económicas y ampliar la vocación productiva de la Capital.