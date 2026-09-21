Capacitará la UAT a sus docentes sobre evaluación de los aprendizajes y socioformación

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, impulsa una jornada pedagógica itinerante a cargo del especialista internacional Sergio Tobón Tobón, quien capacitará al personal académico mediante un enfoque que busca transformar la enseñanza y orientarla a la resolución de problemas reales.

La jornada, denominada Ruta de Aprendizaje “Trilogía Magistral: Evaluación de los Aprendizajes y la Socioformación: Transformando la Práctica Docente”, consiste en un programa de actualización e innovación pedagógica para dotar al profesorado de herramientas metodológicas de vanguardia que permitan trascender la enseñanza tradicional, facilitando el diseño y la aplicación efectiva de evaluaciones integrales centradas en el trabajo colaborativo.

Con el objetivo de garantizar una cobertura integral en la entidad, las actividades se desarrollarán los días 23, 24 y 25 de septiembre, en un horario de 9:00 a 13:00 horas (hora centro), bajo un esquema itinerante por las tres zonas universitarias.

Dará inicio en la Zona Sur, el miércoles, 23 de septiembre, en el Centro Universitario Tampico, con la sesión “Comprender para Transformar: Fundamentos de la Evaluación de los Aprendizajes desde la Socioformación”, enfocada en sentar las bases teóricas del modelo.

Posteriormente, el jueves, 24 de septiembre, la ruta se trasladará a Ciudad Victoria, donde se abordará el tema “Valoración de los Aprendizajes: Diseño de Estrategias de las Evaluaciones con Enfoque Socioformativo”, orientado al diseño de instrumentos dinámicos de evaluación.

La actividad concluirá el viernes, 25 de septiembre, en la Zona Norte, dentro de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán con la sesión “Transformar la Evaluación de los Aprendizajes: Implementación de Estrategias con Enfoque Socioformativo”, centrada en los retos y recomendaciones prácticas para el aula.

Además de la modalidad presencial en las sedes regionales, las sesiones contarán con transmisión simultánea a través de la plataforma Microsoft Teams, garantizando así la participación de toda la plantilla docente.