Ciudad Victoria: Sigue plan de rehabilitación de pavimentos mejorando vialidades
El Departamento de Rehabilitación de Pavimentos del Gobierno de Victoria mantiene el despliegue permanente de cuadrillas en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de abatir el rezago de baches y mejorar las condiciones de las vialidades.
Por Roberto Iván Aguilar Tejada
Ciudad Victoria.- El Departamento de Rehabilitación de Pavimentos del Gobierno de Victoria mantiene el despliegue permanente de cuadrillas en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de abatir el rezago de baches y mejorar las condiciones de las vialidades.
Como parte del programa instruido por el alcalde Lalo Gattás, este lunes se realizaron trabajos de rehabilitación en calles de las colonias Pedro Sosa y San Francisco, así como en el fraccionamiento Residencial Selectas y en la zona centro.
Previamente y durante el fin de semana, las cuadrillas municipales repararon más de 170 baches, con una superficie de 2 mil 380 metros cuadrados, en vialidades de 16 colonias de la Capital.
Entre los sectores atendidos se encuentran las colonias Linda Vista, Sagitario, López Mateos, Mainero, Del Periodista y Estrella, donde se llevaron a cabo labores para mejorar la superficie de rodamiento y brindar mayor seguridad y funcionalidad a las calles.
Los trabajos de conservación se realizan mediante un proceso técnico que contempla el corte de la carpeta dañada, aplicación de emulsión, colocación de asfalto en caliente y compactación, procedimiento que permite mejorar la resistencia de la superficie ante el tránsito vehicular.