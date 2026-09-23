Cumple Américo palabra empeñada: iniciará construcción de puente Magueyes en Mainero

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Mainero, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya dio a conocer que el Gobierno del Estado iniciará la construcción del puente en el poblado Magueyes, municipio de Mainero, una obra abandonada hace más de 10 años y que representa un compromiso desde el inicio de su administración, “vamos a cumplir con la palabra empeñada”, afirmó.

Ante las familias de Mainero reunidas en la plaza de esta cabecera municipal, con motivo del informe de la presidenta María Dolores Mansilla Huerta, el gobernador precisó que fueron solventados todos los compromisos jurídicos y financieros para recibir la autorización de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y licitar la obra del puente ubicado en el kilómetro 118 de la carretera Victoria-Monterrey, cerca de los límites con Nuevo León.

El gobernador realizó una visita al puente, en donde escuchó la explicación del secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, quien le informó que la actual construcción, inconclusa desde 2016, será derrumbada en su totalidad.

Durante su mensaje ante las y los mainerenses, Américo Villarreal también anunció que el próximo mes iniciará operaciones la Estación Fitosanitaria La Gloria, también ubicada en Mainero, una obra estratégica para fortalecer las acciones de control y vigilancia sanitaria del ganado que ingresa y transita por esta zona de Tamaulipas.

A petición de la alcaldesa de Mainero, el gobernador hizo el compromiso para la rehabilitación del Teatro Municipal y que el tercer informe de la presidenta se realice en este recinto.

“Esa también es la visión de estos Gobiernos de la Transformación y por eso está aquí con ustedes, su amigo el gobernador del Estado, atento de las necesidades y de las formas en que podamos participar para cada vez buscar más beneficio a nuestra gente”, expresó.

Respecto al apoyo de los programas federales para el Bienestar indicó que en Mainero se dispersan 375 millones de pesos que benefician a casi mil personas y esto contribuye a tener una distribución más justa y darle más oportunidad a la gente, “que bajo esa oportunidad y de esos recursos podamos tener una mejor situación de nuestra familia, de nuestra comunidad y fortalecer nuestra entidad”, mencionó.

El gobernador felicitó a la presidenta municipal y al cabildo por su gestión y reiteró su disposición para seguir en la búsqueda de alternativas y oportunidades para seguir creciendo en nuestras regiones y darle cada vez mayor validez a los municipios y regiones de la entidad, bajo los principios del humanismo mexicano de un gobierno sustentable, transparente, honesto y al servicio de la gente.

Por su parte, la presidenta municipal, María Dolores Mansilla Huerta, destacó que a 102 años de su fundación Mainero destaca en la producción agrícola, citrícola y ganadera, haciendo equipo con el gobierno del estado y contando con el apoyo del gobernador Américo Villarreal.

“Señor gobernador, con su presencia este evento nos demuestra su gran preocupación y deseo de trabajar por nuestro municipio y por nuestro bello estado de Tamaulipas”, mencionó.

También expresó su reconocimiento a la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, por su invaluable apoyo para poder transitar exitosamente en estos 24 meses de administración, “sin su ayuda esto no hubiera sido posible”, apuntó.