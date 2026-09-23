DIF Tamaulipas reanuda las brigadas Transformando Familias con atención integral en Jiménez*

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Jiménez, Tamaulipas.- El Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, reanudó las Brigadas Transformando Familias, acercando nuevamente servicios, programas y beneficios directamente a las comunidades del estado, con una jornada realizada en el municipio de Jiménez, donde por primera vez se contó con la participación de personal de Teletón para ampliar la atención especializada a las familias.

La brigada fue encabezada por Patricia Eugenia Lara Ayala, directora general del Sistema DIF Tamaulipas, quien realizó la entrega de diversos beneficios y recorrió cada uno de los espacios habilitados para brindar atención a las familias de Jiménez.

Como parte de esta jornada, personal del Centro Integral de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT Tamaulipas) se sumó por primera ocasión a una Brigada Transformando Familias, con la entrega de aparatos funcionales y servicios especializados que incluyeron consultas médicas, atención en rehabilitación, psicología, nutrición, pediatría y odontopediatría, fortaleciendo la oferta de servicios acercados directamente a la población.

La jornada también permitió acercar beneficios de distintos programas del Gobierno de Tamaulipas. Entre ellos destacó la entrega de certificados de educación para adultos y, de manera especial, para jóvenes que concluyeron sus estudios de secundaria mediante el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), luego de que en sus comunidades no contaban con centros educativos de ese nivel.

En materia de certeza jurídica, fueron entregadas las escrituras de tres escuelas primarias de Jiménez, así como de algunas plazas públicas del municipio que no contaban con la documentación correspondiente, con lo que se brinda seguridad jurídica sobre estos espacios que forman parte del patrimonio municipal.

Las familias también recibieron tinacos y paquetes de materiales para la construcción, mientras que se acercó el proceso de credencialización del Sistema Universal de Salud impulsado por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con la reanudación de las Brigadas Transformando Familias, el Sistema DIF Tamaulipas fortalece el acercamiento directo con las comunidades,d llevando servicios y programas hasta los municipios para facilitar el acceso de las familias a distintas acciones de atención, bienestar, salud, educación y certeza jurídica.